Karim Adeyemi (Allemagne) et Rayan Cherki (France) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dominée avant la pause, plus consistante ensuite, notamment sur des contres, la France a dominé l'Allemagne ce dimanche (0-2). Rayan Cherki était titulaire.

Nous avons vraiment assisté à une affiche de fin de saison. Sous le soleil, puis la pluie, de Stuttgart, Allemands et Français s'affrontaient dans le cadre de la petite finale de la Ligue des nations. La rencontre n'a pas manqué d'engagement et de rythme, mais on a assez vite vu que les organismes arrivaient au bout de ce qu'ils pouvaient absorber. Néanmoins, la victoire de la France n'a pas tout de suite coulé de source.

Le premier acte fut largement à l'avantage de l'Allemagne, qui a manqué de réalisme, et est tombée sur un solide Mike Maignan, meilleur que face à l'Espagne (5-4). Si l'enjeu sportif était maigre, on s'impatientait surtout d'apercevoir la deuxième sélection de Rayan Cherki. Le Lyonnais était titulaire pour la première fois avec les Bleus, et il a d'abord surnagé.

Cherki surnage avant la pause, plus discret ensuite

Largement parmi les meilleurs de son équipe durant les 45 premières minutes, il a allumé la première mèche d'une frappe à la 22e minute. Dans la foulée, il délivrait un bon corner. Cette fois-ci, le meneur de jeu ne s'est pas montré décisif, après son but et sa passe décisive face aux Espagnols, mais il a plutôt livré une bonne copie.

Certes, il fut moins en vue après la pause, lorsque la partie s'est totalement débridée. Dans ce registre, les joueurs de Didier Deschamps ont annihilé leur adversaire avec des contres prenant très souvent la défense à défaut. Avant cela, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont grandement souffert, même s'ils menaient 1 à 0 à la pause. L'attaquant a ouvert la marque contre le cours du jeu juste avant de rentrer au vestiaire (45e+1).

La défense allemande n'a pas réussi à contrer la vitesse des Bleus

Obligée de se découvrir, et peu inspirée, l'arrière-garde de la Nationalmannschaft a ensuite subi la vitesse des offensifs français. Malgré pléthore d'opportunités, la France a tout de même dû attendre la 84e minute pour doubler la mise, après une offrande de Mbappé pour Michael Olise. Cherki était sorti depuis quelques instants déjà (69e).

Deux périodes bien distinctes pour les Bleus, qui terminent donc troisièmes de la Ligue des nations 2025. On notera aussi la première titularisation de Malo Gusto. A l'inverse de Lucas Digne à gauche, lui fut globalement solide dans son couloir. Pour les deux anciens Lyonnais, il y a matière à se satisfaire de ce rassemblement.