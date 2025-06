Rayan Cherki à l’échauffement avec les Bleus (Photo by Catherine Steenkeste / Hans Lucas via AFP)

Proches dans la vie quotidienne, Kylian Mbappé et Rayan Cherki se sont retrouvés pour la première fois en équipe de France. Le capitaine des Bleus n'a pu cacher sa joie de voir son cadet réussir ses débuts jeudi.

Pendant que le groupe était encore restreint et qu'il prenait tranquillement ses marques à Clairefontaine, Rayan Cherki avait montré une certaine impatience. Celle de pouvoir évoluer aux côtés d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé sous le maillot des Bleus. Les trois joueurs offensifs sont plutôt proches en dehors du terrain et la première convocation du joueur de l'OL a forcément ravi ses deux compères. Ils ont finalement pu partager un petit quart d'heure de jeu ensemble, avec l'entrée de Cherki à la 63e minute. Touché à la cuisse, Dembélé a donc vu du banc le magnifique but de son cadet et la prestation aboutie du néo international français.

"Il va nous apporter"

Depuis deux jours, la performance de Rayan Cherki fait forcément les gros titres alors que son avenir se joue également en coulisses. Focalisé sur le terrain, le Français a pu compter sur le soutien et l'aide de ses partenaires pour donner la pleine mesure de son talent. "On a essayé de l’accompagner du mieux possible pour qu’il se sente lui-même et qu’il fasse ce qu’il a fait sur le terrain. Les qualités sont évidentes, on le savait, on n’en a jamais douté, a déclaré Mbappé ce samedi en conférence de presse. Il va nous apporter. Maintenant, tout part de la tête, on voulait qu’il se sente bien pour que ses pieds parlent d’eux-mêmes." Malgré un problème de crampons, ils ont été plutôt à leurs aises. Rebelote dimanche contre l'Allemagne ?