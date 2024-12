En quête d'un quatrième titre consécutif dans la catégorie, les U19 féminines de l'OL disputeront la phase élite. Début du championnat le 19 janvier.

Un joli duel pour commencer. Ce mercredi, la Fédération française de football a révélé la composition des groupes de la deuxième phase du championnat U19 féminin. Après une première moitié de saison totalement maîtrisée, les joueuses de l'OL vont disputer la compétition élite, soit celle qui définira le champion 2025.

Déjà victorieuses en 2022, 2023 et 2024, les Fenottes visent ni plus ni moins que le quatre à la suite. Face à elles, cinq adversaires, les premiers des groupes de la première phase et les deuxièmes ayant passé les barrages. Dijon, par exemple, était déjà dans la poule des joueuses de Vincent Mendes. Le club dijonnais sera à nouveau opposé à l'Olympique lyonnais. Il faudra aussi compter sur Montpellier, Marseille, le PSG et le Paris FC.

Les deux clubs parisiens pour commencer

C'est d'ailleurs par un déplacement sur la pelouse du PFC que les Rhodaniennes, invaincues sur cet exercice 2024-2025, entameront ce mini-championnat le dimanche 19 janvier 2025. Dans la foulée, le premier choc contre le Paris Saint-Germain, l'autre favori pour le sacre, lui qui a échoué trois fois de suite derrière l'OL. Ce match est programmé le 2 février à Meyzieu. Le retour aura lieu le 30 mars, durant la sixième journée.

Le calendrier des U19 féminines de l'OL dans la phase élite :