Après la réception du Racing Besançon au tour précédent, les U18 de l’OL se déplaceront pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella. Le week-end du 12 janvier, les joueurs de Samy Saci affronteront Sochaux, leader de la poule B en championnat.

Il ne pouvait certainement pas y avoir pire tirage au sort pour l’OL ce jeudi midi au siège de la FFF. Après s’être qualifiés le week-end dernier contre Besançon (4-0), les U18 lyonnais auraient préféré ne pas tomber sur Sochaux en 32es de finale de la Coupe Gambardella. En plus d'affronter le leader de leur poule B, les joueurs de Samy Saci devront effectuer le voyage jusque dans le Doubs pour croiser le fer avec la formation franc-comtoise. Un tirage compliqué de A à Z pour l’OL qui a retrouvé le sourire mercredi avec une victoire aux forceps 3-2 contre Mulhouse pour terminer cette année 2024 à la 8e place.

Saint-Priest contre le GFA Rumilly-Vallières

Cette confrontation entre Sochaux et l’OL programmée le week-end du 12 janvier sera la première en l’espace de deux week-ends. En effet, dans le cadre de la 16e journée de championnat, les Lionceaux débarqueront à Meyzieu une semaine plus tard. La reprise va être intense pour les coéquipiers de Khalis Merah qui vont attaquer par le gros morceau Sochaux à deux reprises. Également qualifié pour ces 32es de Gambardella, l’AS Saint-Priest se déplacera en Haute-Savoie pour défier GFA Rumilly-Vallières.