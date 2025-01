OL : Sage satisfait par la charnière Mata - Niakhaté

A son aise face à Fenerbahçe (0-0), l'axe central Clinton Mata - Moussa Niakahté apporte un début de solidité à l'édifice lyonnais. Ce que Pierre Sage confirme.

L'OL va-t-il évoluer pour la troisième fois de la suite avec la même charnière centrale ? Ce serait une première cette saison toutes compétitions confondues. Il y a des chances pour cela se réalise ce dimanche à la Beaujoire, puisque Clinton Mata et Moussa Niakhaté pourraient enchaîner en défense centrale face au FC Nantes. En tout cas, les deux hommes ont été suffisamment solides contre Toulouse (0-0), et surtout Fenerbahçe jeudi (0-0), pour être revus ensemble dans l'axe.

"Ce duo est plutôt efficace"

Pierre Sage s'est évidemment gardé de valoriser l'un ou l'autre de ses défenseurs, et d'affirmer que cette paire était la plus en forme du moment. Cependant, il a reconnu que leur entente fonctionnait assez bien, et que l'Olympique lyonnais en ressortait pour l'instant gagnant. "Il n'y a pas de statut ferme et définitif. On voit que certaines associations fonctionnent bien, comme d'autres ont pu aussi bien réussir dans d'autres matchs. Mais c'est sûr que la vérité de l'instant nous amène à penser que ce duo est plutôt efficace", a observé l'entraîneur jurassien.

Cette saison, Mata et Niakhaté ont commencé sept rencontres tous les deux en défense centrale. Leur bilan est de deux succès (Le Havre et Feignies-Aulnoye) et trois matchs nuls (Reims, Toulouse et Fenerbahçe donc), pour deux revers contre Beşiktaş et le PSG. Pour un total de six réalisations concédées, dont trois à Paris. Un historique équilibré que les deux hommes espèrent faire pencher du côté positif s'ils sont à nouveau titulaires.