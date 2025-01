Kadidiatou Diani estime avoir "fait le bon choix" en signant à l'OL

Venue à l'été 2023 à l'Olympique lyonnais, Kadidiatou Diani est parvenue à s'y imposer après une période d'adaptation. Aujourd'hui, elle juge avoir fait le "bon choix" en quittant Paris pour Lyon.

Tout n'a pas tout de suite collé entre Kadidiatou Diani et l'OL. En tout cas, dans le jeu, l'ailière a eu besoin de quelques mois pour s'adapter à sa nouvelle équipe, où elle est arrivée à l'été 2023. Mais aujourd'hui, elle est pleinement intégrée au 11 lyonnais, devenue une arme offensive majeure pour les championnes de France en titre. Ultra décisive, elle compte 28 réalisations en 52 apparitions avec les Fenottes. Ses offrandes aussi pèsent dans son bilan (18 en Ligue des champions et en D1).

"La différence se fait ressentir au niveau du terrain"

Voulant améliorer son palmarès, elle a déjà glané la D1 et le Trophée des championnes avec l'OL. Sachant qu'au Paris Saint-Germain, elle avait remporté le championnat en 2021, en plus de ses deux succès en Coupe de France (2018 et 2022). Elle espère étoffer encore un peu plus sa collection avec les Rhodaniennes. En tout cas, elle juge être au bon endroit pour. "J'ai fait le bon choix en venant ici, a affirmé l'attaquante dans Téléfoot ce dimanche. La différence se fait ressentir au niveau du terrain. L'Olympique lyonnais a vraiment soif de remporter tous les trophées, ce qui joue en sa faveur."