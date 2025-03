Lors de la trêve internationale qui débutera lundi, Lucas Perri (Brésil), Warmed Omari (Comores) et Ernest Nuamah (Ghana) seront en sélection. Le gardien remplace Ederson (Manchester City).

Ils seront une douzaine d'internationaux sur le pont lors de la trêve internationale. Entre les sélections A, les Espoirs, les U20 et les U18, le groupe de Paulo Fonseca va être passablement réduit à l'issue de ce week-end. Après le match face au Havre dimanche (15 heures), plusieurs joueurs rejoindront leur sélection respective. Ce sera notamment le cas de Lucas Perri (Brésil) et d'Ernest Nuamah (Ghana).

Le portier, initialement non retenu dans la liste finale, est finalement rappelé afin de pallier l'absence sur blessure d'Ederson (Manchester City). Il n'est pas garanti que le gardien lyonnais participe aux rencontres de la Seleção, mais il sera au moins dans le groupe.

Deux rendez-vous cruciaux pour le Brésil

Au programme pour lui, deux affiches qualificatives pour le Mondial 2026. Des rendez-vous cruciaux. Sa nation recevra la Colombie le vendredi 21 mars (1h45, heure française) puis ira en Argentine le mercredi 26 (1h). Il retrouvera à l'occasion Nicolas Tagliafico et Thiago Almada. Actuellement cinquièmes du classement dans la zone AmSud, les Brésiliens défient les quatrièmes et les premiers. Après douze journées, il s'agit d'un tournant.

Omari et Nuamah à la lutte pour la 1re place

Les éliminatoires à la Coupe du monde concerneront également Ernest Nuamah. Bien partis après quatre journées, les Ghanéens comptent neuf points. Ils se classent aujourd'hui deuxièmes, à égalité avec les Comores (premiers), que représentera à nouveau Warmed Omari, lui aussi sélectionné.

Les deux internationaux africains affronteront le Tchad (21/03) et Madagascar (24/03), pour les Black Stars, ainsi que le Mali (20/03) et le Tchad (25/03) pour les Comoriens. Dans cette poule I, le premier sera qualifié directement pour l'échéance nord-américaine dans deux ans. Le second devra terminer parmi les meilleurs deuxièmes de la zone Afrique.