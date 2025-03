Avant le sprint final, l'OL semble monter en régime

La joie des joueurs de l’OL après le but de Tolisso contre Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Avant le duel face au Havre, et alors que se profile la trêve internationale, l'OL va mieux. Il vient d'enchaîner quatre succès de rang, et reste en course pour atteindre ses objectifs de fin de saison.

Le printemps approche, et avec lui, la douce odeur des rencontres cruciales, des moments faisant basculer une saison. C'est à cette période de l'année que se dessinent réellement les ambitions d'une équipe, lorsque se rapprochent irrémédiablement les dernières échéances. L'OL est entré de plein fouet dedans en se qualifiant jeudi pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Au pire, il lui reste onze affiches à disputer, au mieux, quatorze, ce qui voudra dire qu'il a atteint la finale de la C3, un parcours qui serait déjà historique pour lui. Après une période de creux au cœur de l'hiver, surtout en janvier, ce qui aura coûté sa place à Pierre Sage, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette vont mieux, plutôt une bonne nouvelle à l'approche du fameux sprint final.

L'OL peut revenir à trois points du podium

Aujourd'hui sixième, l'Olympique lyonnais peut toujours rêver du podium, d'autant plus que Nice (troisième) a encore perdu deux points vendredi (1-1 face à Auxerre). Les Aiglons, battus par les Rhodaniens la semaine précédente (0-2), pourraient être à trois longueurs dimanche soir. De quoi donner des idées aux partenaires de Georges Mikautadze avant la réception du Havre. "La dynamique est très bonne. On travaille tous les jours pour optimiser ça et donner le maximum en match. Ça prend forme", se réjouissait le buteur Géorgien.

Il n'était pas le seul à savourer la période actuelle. Paulo Fonseca, malgré sa situation forcément particulière du fait de sa suspension, apprécie le visage montré par ses troupes. "Je suis très content de la prestation des gars, affirmait-il jeudi après le succès face au FCSB (4-0). Nous avons été très sérieux et ambitieux à chaque moment. Nous pouvons jouer comme ça. Notre jeu est un jeu d’attraction. C’est important d’attirer l’adversaire pour ouvrir l’espace, créer ces connexions entre les joueurs. On a beaucoup travaillé ces phases. Je pense qu'ils ont très bien appliqué le plan."

Un allant offensif retrouvé

L'enchaînement de ce début du mois de mars, avec cinq parties à disputer en quinze jours, souri jusqu'ici à l'OL. Ce n'était pas gagné, mais les résultats sont là. "On enchaîne tous les trois jours, parfois ce n'est pas évident. Cependant, on voit que tout le monde répond présent, même ceux jouant un peu moins, soulignait Jordan Veretout, précieux face à la formation roumaine. C'est bien, car on se tire vers le haut. Mais il faut poursuivre dans cette voie, ne pas lâcher, garder cet état d'esprit pour continuer à gagner."

Il y a cet allant offensif également, qui aide à s'imposer. Avec 2,9 buts de moyenne depuis la prise de fonction du Portugais, l'attaque lyonnaise carbure. Efficaces, tranchants, les attaquants semblent prendre les choses en main. Sur le plan défensif, tout n'est pas parfait, mais les deux dernières sorties ont été passées sans encombre. "Je continue de dire que la meilleure façon de défendre, c’est d’avoir le ballon, martelé Fonseca avant la confrontation de jeudi. L’équipe a beaucoup progressé avec la balle et dans le contrôle du match. Et naturellement, nous nous créons beaucoup d’occasions, sachant que nous avons énormément de joueurs pour marquer."

Deux mois pour retrouver la Ligue des champions

Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, mais aussi Georges Mikautadze, Ernest Nuamah, voire Malick Fofana, Corentin Tolisso et peut-être prochainement Thiago Almada... Le secteur offensif de l'OL a de quoi faire envie, surtout lorsque chacun évolue à son meilleur niveau. Il reste encore du travail à cette équipe, mais elle pourrait bien tenir le bon bout, celui qui l'enverra potentiellement en Ligue des champions en 2025-2026.

Pour cela, elle devra négocier parfaitement les deux derniers mois de compétition. Pourquoi pas en faisant ressurgir l'incroyable remontée de l'an dernier ? "Nous sommes sur quatre victoires de rang depuis Paris (2-3). Cela fait un peu plus d'un mois que le coach est là. On adhère tous, que ce soit en séance ou lors des vidéos, à son schéma de jeu. Forcément, plus tu pratiques, plus tu maîtrises, confirmait Moussa Niakhaté. Mais il faut rester concentrés, car c'est comme cela que nous ferons de bonnes performances." De sages paroles qu'il ne tient qu'à eux d'appliquer.