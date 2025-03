En marge de la réception de Reims, ce vendredi (21h), l'OL féminin connait désormais tout son programme pour la fin de championnat. Les trois derniers matchs contre le Paris FC, Nantes et Le Havre ont été fixés.

Premières et déjà assurées de jouer les play-offs de Première Ligue, les Fenottes ont toujours pour objectif de rester invaincues en championnat. Pour le moment, l'OL est sur un bilan de 15 victoires et un nul en 16 matchs. En attendant le dénouement final de cette saison 2024-2025, les coéquipières de Wendie Renard connaissent à présent leur calendrier complet pour avril et mai. Au programme, les joueuses de Joe Montemurro recevront par deux fois avec le Paris FC le 12 avril à 21 h et Le Havre (9ᵉ) le 7 mai à 17 h.

Le match contre le Paris FC sera un test important avant un possible affrontement en play-offs. En effet, l'OL et le Paris FC s'étaient neutralisés (0-0) lors du match aller, la seule contre-performance de l'OL cette année en championnat. Pour son dernier match de Première Ligue contre le club doyen qu'est le HAC, les Fenottes s'offriront un bain de foule à Bourgoin puisque le match se tiendra à Pierre Rajon, comme dévoilé par Olympique-et-Lyonnais il y a quelques semaines déjà.

Un déplacement à la Beaujoire ?

À ces deux réceptions qui devraient s'ajouter à la Ligue des champions si l'obstacle Bayern Munich est passé, l'OL se déplacera une dernière fois. À la suite du match contre le Paris FC, les Rhodaniennes se rendront à Nantes (7ᵉ). Les Nantaises sont à huit points de la quatrième place, qualificative pour les play-offs. Par conséquent, les coéquipières de Manon Uffren donneront leur maximum pour accrocher un résultat face aux championnes en titre. La rencontre qui se jouera à 21h le 23 avril devrait logiquement se tenir à la Beaujoire.

Programmes des trois dernières journées de Première Ligue :

OL - Paris FC, samedi 12 avril, 21 h, Canal+ Foot

Nantes - OL, mercredi 23 avril, 21 h, Multiplex Canal+ Foot

OL - HAC, mercredi 7 mai, 17 h, Multiplex Canal+ Foot