DAZN : l'OL et les clubs français unis contre le piratage

Vendredi, les clubs français ont lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les spectateurs aux dangers du streaming illégal et promouvoir les diffuseurs officiels, notamment DAZN.

Le football français se mobilise contre le piratage. Parmi les institutions engagées dans cette initiative, on retrouve notamment l'Olympique lyonnais, qui a publié une vidéo de sensibilisation sur X et Instagram vendredi. Dans un clip, on retrouve le slogan : "Ensemble, disons STOP au piratage. S'abonner à une offre légale, c'est faire gagner son club". Le PSG, l'OM, Nice et d'autres formations ont également partagé des publications similaires.

Un enjeu crucial pour l'avenir du football français

S'il n'est pas la seule problématique, et surtout pas la plus importante à l'heure actuelle, le piratage reste un enjeu majeur pour le football français. Les différents dirigeants, et particulièrement Vincent Labrune, président de la Ligue, en ont d'ailleurs fait leur cheval de bataille. Ainsi, lors de leurs diverses interventions sur le sujet, ils ne manquent pas de rappeler l'impact que peut avoir la pratique.

Cette initiative de sensibilisation intervient alors que DAZN, le diffuseur principal du football hexagonal, a rencontré des difficultés avec la LFP. En janvier, l'instance française avait attaqué en justice la plateforme britannique pour le non-paiement d'une échéance de droits TV. Une négociation a permis de résoudre le litige, mais DAZN reste insatisfait de l'implication des clubs, de la Ligue et de l'ARCOM dans la lutte contre le piratage.

DAZN et la LFP : des intérêts convergents

Avec seulement 500.000 abonnés en début d'année 2025, l'entreprise basée à Londres peine à rentabiliser son investissement de 400 millions d'euros par an pour la diffusion de huit matchs par journée de Ligue 1. La plateforme mise donc sur un engagement renforcé des clubs et des autorités pour endiguer la diffusion illégale. En parallèle, le principal diffuseur du championnat français a lancé plusieurs nouvelles offres à prix réduit afin d'essayer d'attirer davantage d'abonnés.

Rappelons par ailleurs que l'OL a signé un partenariat avec la société anglaise en février dernier.

