L'OL et le diffuseur DAZN deviennent partenaires

DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

L'OL a un nouveau partenaire média. Il s'agit de DAZN, le diffuseur actuel de la Ligue 1. Des matchs mythiques de l'Olympique lyonnais seront disponibles sur la plateforme.

En cette période troublée, pour ne pas dire plus, entre la Ligue de football professionnel et son principal diffuseur, DAZN, cette annonce peut prêter à sourire. Vendredi, l'Olympique lyonnais a révélé qu'il avait un nouveau partenaire média. Il s'agit de la plateforme britannique.

Avec cette collaboration, les supporters rhodaniens pourront profiter des "meilleurs moments de l’histoire du club, disponibles en permanence sur" sa page dédiée, précise le communiqué. Un catalogue disponible gratuitement, ajoute les deux institutions. Dès à présent, vous pouvez revoir en intégralité quatre duels marquants de l'OL face au PSG. Un coup de pub avant le match de la 23e journée de championnat entre les deux formations. Ce dernier aura lieu dimanche (20h45).

Les programmes d'OL Play sur DAZN

Au total, ce seront 20 confrontations historiques qui seront accessibles sur le site ou l'application de DAZN. Jusqu'au 30 juin 2025, vous pourrez également y retrouver l’intégralité du contenu de la chaîne OL Play. Enfin, des avantages exclusifs seront mis à disposition des fans. Ils bénéficieront de concours pour des maillots, de places pour aller au stade, entre autres.

Rappelons qu'aujourd'hui, le conflit est ouvert entre la LFP et la société anglaise. Cette dernière n'a pas payé la dernière traite qu'elle devait pour les droits TV, et a attaqué en justice Vincent Labrune et ses équipes. L'instance française en a fait de même, pour l'obliger à s'acquitter de ses obligations.