Ligue 1 : qu'attendre du choc face au PSG pour l'OL ?

A 20h45 dimanche, l'OL accueille le PSG dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Face au leader, invaincu sur la scène national, les Lyonnais seront en quête d'un "exploit".

Avec trois points d'avance sur le 7e, l'OL a de fortes chances d'être toujours dans le top 6, et donc provisoirement qualifié pour une coupe d'Europe, à l'issue de la 23e journée. Et cela vaut mieux pour lui, puisqu'il reçoit dimanche le leader du championnat, le PSG. Un choc qui s'annonce extrêmement difficile. Une statistique pour le démontrer, les hommes de Luis Enrique n'ont pas encore perdu face à une formation française cette saison.

Alors l'Olympique lyonnais sera-t-il le premier à y parvenir. A un peu plus de 24 heures du coup d'envoi (20h45), il existe peu de signaux positifs pour répondre par l'affirmative à cette question. Déjà, les partenaires de Corentin Tolisso ne sont pas forcément dans une excellente dynamique. Certes, ils ont gagné largement leurs deux derniers matchs (4-0 et 4-1), mais cela fait suite à une très mauvaise série.

Un PSG en pleine bourre face à un OL qui se cherche

Surtout, on a l'impression de voir ces dernières semaines un Paris injouable ou presque. Il y a le 7-0 passé à Brest, dans un contexte particulier, mais aussi le 4-1 face à Monaco le 7 février, les 3-0 et 5-2 infligés aux Brestois récemment, ou encore les deux succès pour conclure la phase de classement de la Ligue des champions, contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4). Il vient de remporter ses sept dernières sorties, toutes compétitions confondues.

Le décor est posé. Mais alors, dans tout ça, que peuvent ambitionner Paulo Fonseca et ses troupes. Car disons-le, l'emporter serait pratiquement vu comme un exploit. "L'affiche de dimanche sera un très bon défi pour nous. La rencontre sera difficile parce que le PSG est une grande équipe avec un grand entraineur qui fait du bon travail jusqu’à présent. Pour moi, c’est la plus forte de ces dernières années, estime le Portugais. Ce sera compliqué pour nous, mais nous avons bien préparé cette partie. Donc, je suis motivé et confiant."

Éviter les entames ratées

Il faudra au moins ces deux ingrédients, mais plus encore, pour réaliser une grande performance. Or, lors des précédentes confrontations, les Franciliens ont très (trop) vite pris les devants, s'installant dans un fauteuil. En décembre, lors de leur succès 3-1, ils menaient 2-0 après 15 minutes. Il y avait 2-0 à la 34e en finale de la Coupe de France l'an passé, et le 21 avril 2024, ils gagnaient 3 à 0 après 32 minutes. Forcément, si ce scénario se répète encore une fois, il sera impossible d'envisager un bon résultat.

D'autant plus que l'OL n'a pas dominé cet adversaire depuis avril 2023 (0-1), un soir au Bradley Barcola, le buteur, évoluait encore avec son club formateur. "C’est à nous de s’enlever ce petit truc dans la tête. On doit tenter de faire une bonne entame pour ne pas subir dès le début, exhorte le capitaine Alexandre Lacazette. On doit être prêt mentalement pour faire une grosse prestation."

Les Lyonnais se concentrent sur la défense

Pour cela, le staff a orienté les séances de ces derniers jours sur un point en particulier, la défense "Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Cette semaine, on a effectué un travail plus axé sur le match face au PSG. C'est-à-dire concentré sur notre organisation défensive, confie le coach rhodanien. Pour avoir un résultat, le principal sera de bien défendre."

Un choix qui va dans le sens de ce que nous confiait Jean-Marc Chanelet à propos de cette rencontre. "Paris est une équipe qui est très forte à tous les niveaux. Il y a vraiment du lourd dans leur effectif. Je pense que de toute façon, ils vont bien se préparer et j’imagine que Paulo Fonseca dira aux défenseurs d’être rigoureux et de laisser très peu d’espace. Je pense que la communication entre les joueurs sera très importante. Selon moi, la partie pas forcément très ouverte, avec une domination parisienne, prévoit l'ancien défenseur lyonnais (2000-2003). Si l’OL arrive à ne pas prendre de but, ce sera déjà une belle victoire."

Des discours loin du visage conquérant que l'on a pu entendre parfois avant ces rendez-vous face au club de la capitale. Même si les coéquipiers de Nicolas Tagliafico nourrissent forcément des ambitions, il faut dire que cela fait longtemps maintenant que les deux rivaux ne boxent plus dans la même catégorie. "Nous savons que c'est la meilleure équipe française. Aujourd’hui, ils travaillent et défendent ensemble. Ils pressent très haut et ont une réaction à la perte de balle extrêmement élevé, observe Fonseca. Pour moi, c'est l’une des meilleures formations d'Europe actuellement."

Une affiche "pas décisive", vraiment ?

Bien évidemment, s'imposer dimanche serait à la fois bon pour la confiance et le classement, sachant que Lille (5e) et Monaco (4e) s'affrontent aussi ce week-end. Mais on sent que cette réception de Paris n'est pas forcément cochée dans le tableau de marche par les Rhodaniens. "Cette affiche n’est pas décisive. Il faut prendre des points parce que c'est important pour nous, mais la rencontre n’est pas décisive", répète Fonseca.

Son avant-centre, Alexandre Lacazette, relativise lui aussi l'enjeu de ce duel. "Ça reste qu’un match finalement, rappelle-t-il. Que ce soit un bon ou un mauvais PSG, ça reste un grand PSG avec de grands joueurs. Il faut qu’on se concentre sur nous-même et pas sur Paris. On doit jouer et après, on pourra comparer." Puis, porté par un stade à guichets fermés ou pas loin, rien n'interdit d'imaginer l'OL être le premier à faire tomber Ousmane Dembélé et consorts sur la scène national, ce qui serait à coup sûr un bon message envoyé avant l'arrivée du printemps et du sprint final. Et quelque chose nous dit que John Textor verrait d'un très bon œil une victoire contre cet adversaire.