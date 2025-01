OL : Perri a laissé son numéro à Thiago Almada

Première recrue de l’OL dans ce mercato hivernal, Thiago Almada portera le 23. Un numéro qui appartenait à Lucas Perri depuis un an.

L’Olympique lyonnais accueille enfin la première recrue du mercato hivernal. En effet, après avoir réduit en partie son effectif comme le voulait Pierre Sage, John Textor s’est battu pour réussir à faire venir l’un de ses cracks de Botafogo. Et après plusieurs semaines de rumeurs, Thiago Almada est officiellement un joueur de l’OL. Mercredi, le club a annoncé la signature de l’Argentin en prêt (gratuit) jusqu’à la fin de la saison. Le champion du monde 2022 vient renforcer l’équipe de Pierre Sage après avoir remporté la Copa Libertadores et le championnat du Brésil avec Botafogo. Le milieu de terrain débarque en France et Europe afin d’accomplir de nouveaux objectifs au moins durant les six prochains mois.

Perri va récupérer le numéro 1 de Lopes

Après avoir posé ses valises à Lyon, le footballeur de 23 ans devrait très prochainement commencer à s’acclimater à son nouvel environnement. Il devrait notamment retrouver l’un de ses coéquipiers en équipe nationale, Nicolas Tagliafico. Toutefois, nous ignorons toujours quand Thiago Almada disputera sa première rencontre avec le club rhodanien, même s'il devrait être inscrit pour la réception de Toulouse, samedi (21h05). Mais les supporters de l’OL devraient tout de même le découvrir très bientôt au Parc OL sous le maillot lyonnais avec le numéro 23 dans le dos. Un chiffre qu'il a porté lors de ses débuts en tant que joueur professionnel dans le club argentin du CA Vélez Sarsfield et qui n'était pourtant pas disponible entre Rhône et Saône. Avec le départ d'Anthony Lopes, Lucas Perri a néanmoins consenti à délaisser le 23 à l'Argentin pour récupérer le numéro 1 sur cette deuxième partie de saison.