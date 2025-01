OL : Thiago Almada assure avoir "accepté ce défi sans hésitation"

Depuis mercredi, Thiago Almada est officiellement un joueur de l'OL. L'Argentin a fait part son enthousiasme et son ambition après sa signature au club.

La première recrue du mercato hivernal est enfin arrivée à l'Olympique lyonnais. En effet, après avoir largement réduit l'effectif, John Textor et Matthieu Louis-Jean ont contourné l'interdiction de recrutement imposée par la DNCG pour faire venir l'un des meilleurs joueurs de Botafogo. À la suite de plusieurs semaines de rumeurs, Thiago Almada est désormais un joueur de l'OL.

Les septuples champions de France (2002-2008) ont annoncé mercredi la signature de l'Argentin en prêt (gratuit) jusqu'à la fin de la saison. Peu après son arrivée, le milieu s’est exprimé au sujet de sa signature au cours d'un entretien avec le média du club. "Je suis très heureux d’être ici. La décision a été prise lorsque le groupe m’a contacté pour me proposer d’aller à Botafogo pendant six mois avant de rejoindre Lyon. J’ai accepté ce défi sans hésitation, et nous y voilà ! C’est une nouvelle expérience en Europe, donc je suis très enthousiaste et impatient de commencer", a déclaré le champion du monde 2022.

Tagliafico a pesé dans le choix d'Almada

Le néo-Rhodanien a également fait part de sa relation avec Nicolas Tagliafico, l’un de ses partenaires en sélection. "Les Argentins sont toujours très solidaires, et je pense que Nicolas sera d’un grand soutien. Nous avons déjà échangé sur le club et la ville, et il m’a donné de précieux conseils, a-t-il confié. Nous nous connaissons depuis que j’ai été appelé en équipe nationale avant la Coupe du monde. Il m’en a parlé comme d’une équipe fantastique, dans une ville magnifique, et m’a assuré que je me sentirais bien ici. Cela a joué un rôle important dans ma décision.".

Thiago Almada en a aussi dit plus sur son état de forme et ses ambitions personnelles pour cette deuxième partie de l'exercice 2024-2025. "J’ai eu quelques jours de repos récemment, ce qui était bénéfique après une saison très chargée. L’année dernière, je n’ai eu qu’une semaine de pause avant d’enchaîner avec les Jeux olympiques. Cette pause m’a permis de récupérer un peu, même si je continuais à m’entraîner, a-t-il précisé. J’ai parlé avec l’entraîneur, et je jouerai les minutes qu’il décidera de me donner. Mon objectif est de me préparer au mieux pour prouver aux supporters pourquoi je suis ici". Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre de le voir faire ses débuts sous le maillot de l’OL, probablement samedi face à Toulouse.