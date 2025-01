Pierre Sage, entraîneur de l’OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Outre la performance sportive ratée, l'OL a aussi vu ses supporters participer aux débordements à la fin du match contre Bourgoin. Ce que Pierre Sage a dénoncé.

Bourgoin pourra au moins se consoler avec le sportif. Mercredi soir, le stade Pierre-Rajon a été le théâtre à la fois d'un superbe exploit, mais aussi de tristes scènes violentes. Après la qualification du FCBJ, contre l'OL, pour les 8es de finale de la Coupe de France, les supporters des deux camps se sont livrés à des affrontements. On n'oublie pas non plus les insultes à caractère raciste, que des témoins ont relevé de la part de certains membres présents en parcage.

"Ce n'est pas ça le football et le sport"

Une soirée achevée dans un triste spectacle, pour ce qui devait être une "fête des voisins". Pierre Sage semblait d'ailleurs dépité en revenant sur cet épisode ternissant encore une fois l'image du club lyonnais. "Je condamne tous ces comportements, ces mots et ces gestes. Encore une fois, comme ce qui s'est passé pendant le match, ceux qui manquent d'humilité sont punis. Ils permettent la réaction des autres, ce qui déborde ensuite sur d'autres chants. Ce n'est pas ça le football et le sport, a-t-il clamé. S'ils ont des problèmes sociétaux à régler ces gens-là, qu'ils le fassent en marge du foot, qu'ils le laissent tranquille."