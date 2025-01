OL académie : le programme du week-end

Un week-end actif s’annonce du côté de l’OL académie. Au programme, cinq rencontres sont prévues dont deux qui auront lieu à domicile.

Ce week-end, cinq rencontres au total sont prévues pour l’OL académie. Du côté de l’équipe futsal, le groupe de David Touré affrontera samedi (18h) l’AS Saint-Priest dans le cadre du premier tour Fédérale de la Coupe de France Futsal. Les Lyonnais espèrent pouvoir se remettre dans le droit chemin après une défaite frustrante face à Ajaccio (2-1) en championnat samedi dernier. En ce qui concerne le groupe Pro 2, qui évolue en Nationale 3, pas de match puisque la confrontation le 18 janvier face à La Duchère est reportée à cause de la pelouse non utilisable du club du 9e arrondissement.

Pour le football féminin, l’équipe réserve se déplace à Grenoble pour une affiche qui s’annonce disputée. En effet, les Lyonnaises, leaders, affrontent samedi (14h30) le GF38 qui se classe actuellement 2e de la poule B. Avec une victoire, elles pourraient prendre une avance considérable au classement. De leur côté, les U19 attaquent la phase Élite. Après une première partie de saison plus que convaincante et une première place de la poule B, les Fenottes affronteront dimanche (14h30), à l’extérieur, le Paris FC, qui a lui aussi terminé en tête de son mini-championnat.

Deux rencontres à domicile

Les supporters rhodaniens pourront tout de même éviter de se déplacer afin d'assister à deux parties d'équipes du centre de formation. Dans un premier temps, ce seront les U17 qui accueilleront samedi (11h) La Duchère pour le compte de la 16e journée. Un match qui pourrait permettre aux Gones de monter sur le podium en cas de victoire et de mauvais résultats de la part de leurs concurrents directs. Puis dimanche à 14h30, les U19 affronteront une nouvelle fois Sochaux, cette fois dans le cadre du championnat. Les protégés de Samy Saci espèrent réaliser la même performance que celle du week-end dernier, puisqu’ils s’étaient qualifiés face aux Sochaliens pour le prochain tour de Gambardella grâce à une belle victoire 4-1.

Le programme de l’Académie :

U19 : OL - Sochaux, 16e journée de championnat, dimanche 14h30

U17 : OL – La Duchère, 16e journée de championnat, samedi 11h

Futsal : AS Saint-Priest - OL, Coupe Nationale Futsal, samedi 18h

Réserve féminine : GF38 – OL, samedi 14h30

U19 féminine : Paris FC – OL, dimanche 14h30