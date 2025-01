Invaincues tout au long de la première moitié de saison, les équipes féminines de l’académie de l’OL occupent les premières places en D3 et chez les U19. De quoi rêver de titre(s) dans quelques mois ?

Elles suivent l’exemple des plus grandes. Que ce soit chez les professionnelles, en réserve ou chez les U19, l’OL féminin est invaincu depuis le début de l’exercice 2024-2025. Premier en D1, il l’est aussi en D3, tandis que les U19 ont brillamment validé leur billet pour la phase Excellence.

Pour commencer par le groupe de Julien Perney, il domine la poule B en D3 après neuf journées. Avec 23 points, il devance Grenoble d’une petite longueur. Les Fenottes ont remporté sept parties, ajoutant à ce total deux matchs nuls. Pas tout à fait à mi-parcours, elles peuvent ambitionner le titre, même si elles ne pourront pas monter à l’étage supérieur. Mais il reste encore du chemin, avec dès la reprise le 18 janvier un choc face aux Grenobloises à l’extérieur.

Un quatre à la suite pour les U19 ?

Les plus jeunes, menées par Vincent Mendes, ont réalisé un très bon parcours, ponctué de neuf victoires et un nul, lors de la première phase de la saison. Résultat, une première place et un statut de favorites pour la suite de la compétition. Il faudra batailler avec le PSG, Marseille, le Paris FC, Dijon et Montpellier afin d’obtenir le trophée de championnes de France U19. Un titre que l’Olympique lyonnais vient de remporter à trois reprises. Objectif, le quatre à la suite pour cet effectif qui veut marcher dans les pas de ses ainés.

OL féminin réserve (en D3) : Premier, sept victoires et deux nuls, 30 buts pour, 8 contre. Meilleures buteuses : Sofia Bekhaled (8 réalisations), Maeline Mendy (6) et Abigail Charpentier (5).

OL féminin U19 (qualifié pour la phase excellence) : neuf succès et un nul, 35 buts pour, 3 contre. Meilleure buteuse : Camille Marmillot (10 réalisations).