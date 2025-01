Avant d'affronter l'OL : 3 forfaits et 2 incertitudes pour Toulouse

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À quelques jours d’accueillir l’OL pour la 18e de Ligue 1, Toulouse devra faire face à l'absence de certains joueurs cadres pour cette rencontre.

Alors que l'Olympique lyonnais dispose d'une infirmerie presque vide (à l'exception d'Ainsley Maitland-Niles, malade), d'autres formations sont plus en difficulté, à l'image de Toulouse. En effet, l'entraîneur des futurs adversaires de l'OL, Carles Martínez Novell, devra faire sans quelques-uns de ses joueurs majeurs. A commencer par son capitaine, Vincent Sierro, qui s’est récemment blessé pour plusieurs semaines. Niklas Schmidt (genou) est également forfait, et ce, jusqu’à la fin de la saison.

Avec ou sans Sidibé et Kamanzi ?

Enfin, le troisième forfait acté pour ce week-end du côté du TFC, celui de Rasmus Nicolaisen. Le défenseur central reprendra dans les prochaines semaines, mais il fera l'impasse sur le match de samedi (21h05). Le Danois s’était blessé à la cheville en octobre dernier et est attendu pour février, comme Sierro. Au total, trois footballeurs toulousains seront assurément absents pour affronter le club rhodanien.

Mais ce nombre pourrait être encore plus élevé, puisque les latéraux Djibril Sidibé et Warren Kamanzi sont incertains. On devrait en savoir plus ce vendredi, lorsque les Haut-Garonnais tiendront leur conférence de presse. Du côté lyonnais, Nicolas Tagliafico doit se tester ce 17 janvier, tandis que Thiago Almada connaîtra sans doute ses premières minutes lors de la 18e journée de Ligue 1.