Ligue 1 - Coupe de France : l'OL peu pénalisé par les suspensions

Caleta-Car (OL) contre Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Avec cinq matchs de suspension cumulés cette saison en Ligue 1 et en Coupe de France, l'OL est relativement épargné. Seules deux équipes font mieux.

L'OL compte parmi les rares équipes à ne pas encore avoir écopé du moindre carton rouge cette saison en Ligue 1. Avec le Paris-Saint-Germain et Strasbourg, ils ne sont en fait que trois à être dans cette situation. Plutôt bonne élève concernant la discipline, la formation rhodanienne en récolte les fruits avec peu de joueurs ayant été suspendus lors des premiers mois de compétition.

La Ligue a publié en milieu de semaine un rapport à ce propos. Dans celui-ci, on retrouve notamment le classement des clubs en fonction du nombre de matchs de suspension de leurs joueurs. L'Olympique lyonnais en recense cinq, championnat et Coupe de France compris.

Deux pour Tagliafico et Caleta-Car

Nicolas Tagliafico (Stade Rennais et Montpellier) et Duje Caleta-Car (Le Havre et Entente Feignies-Aulnoye) ont raté chacun deux affiches pour avoir écopé de trois de cartons jaunes. Le troisième n'est autre qu'Alexandre Lacazette. Au repos après les Jeux olympiques, il faut rappeler que l'avant-centre était lui aussi puni pour le déplacement à Rennes au tout début de l'exercice 2024-2025.

Dans la hiérarchie des pensionnaires de l'élite, seuls Angers et le PSG (trois chacun) ont été moins impacté par les décisions de la commission de discipline.