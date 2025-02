OM - OL : Gouiri dans le groupe marseillais, pas Kondogbia

Le groupe marseillais ne sera pas au complet pour affronter l'OL ce dimanche (20h45). De Zerbi pourra compter sur la recrue Gouiri, mais pas sur son joueur polyvalent Kondogbia.

D'un côté, l'OL doit se passer de Malick Fofana, insuffisamment remis d'une blessure à la hanche, de l'autre, l'OM compte quatre blessés. A quelques heures du choc entre Marseillais et Lyonnais (20h45), le groupe de Roberto De Zerbi a été communiqué. Dans celui-ci, on retrouve la dernière recrue, Amine Gouiri. L'attaquant devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs au Vélodrome, contre son club formateur.

Neal Maupay, Adrien Rabiot, Valentin Rongier, Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli sont aussi présents. En revanche, le coach italien, Roberto De Zerbi, fera sans Geoffrey Kondogbia, toujours blessé. Joueur polyvalent, son absence force le coach phocéen à repenser sa défense.

Deux équipes sous pression

On notera également les forfaits de Faris Moumbagna, Amine Harit et Valentín Carboni. Chancel Mbemba est toujours mis à l'écart, quant à Ismaël Koné et Bamo Meité, ils sont en instance de départ.

Deuxième de Ligue 1, l'OM est sous pression de Monaco. Les Monégasques ont recollé à la faveur de leur succès 4-2 contre Auxerre samedi. Pour l'Olympique lyonnais, un succès ferait là aussi le plus grand bien. Actuellement septième, il a vu Lille et Lens gagner lors de cette 20e journée. Le voilà donc provisoirement à trois longueurs de la sixième place, et cinq points du top 4.