OL Académie : un week-end à oublier pour les jeunes Fenottes

Ce week-end, la réserve et les U19 féminines de l’OL étaient de retour à la compétition. Toutefois, les résultats n’ont pas été au rendez-vous avec aucune victoire.

Un triste week-end pour les équipes féminines de l’Académie de l’OL. En effet, le groupe U19 féminin affrontait le PSG, dimanche à domicile, pour la 2e journée de la Tour Élite du championnat. Après une victoire face au Paris FC (1-0) il y a deux semaines, les joueuses lyonnaises n’ont pas su réaliser la même prestation et se sont inclinées face aux Parisiennes (0-1). Elles laissent donc le fauteuil de leader à leurs adversaires dominicales et vont donc être les chasseuses. Premier rendez-vous de cette chasse, dès dimanche prochain sur la pelouse de Montpellier.

Bonne réaction de la réserve féminine

En ce qui concerne la réserve féminine, les joueuses de Julien Perney ont réussi à obtenir un match nul (2-2) sur la pelouse de l’AS Monaco. Le deuxième de suite après Grenoble. Après avoir été menées dès la 6e minute de jeu, les Lyonnaises ont su réagir et ont égalisé seulement six minutes plus tard par l'intermédiaire d'Abigail Charpentier. Toutefois, juste avant la pause, les Monégasques ont repris l'avantage. Malgré ce but avant la pause, les Rhodaniennes ont réussi à égaliser par Emilie Mece et repartir de Monaco avec un petit point. Elles gardent la tête de la poule B en D3 mais Grenoble pourrait prendre les devants avec son match en retard. La réserve lyonnaise sera, elle, de retour dans deux semaines contre l’AS Cannes.