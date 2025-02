OL : des frais supplémentaires sur les billets qui ne passent pas

Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ces dernières heures, plusieurs supporters de l’OL ont mis en avant le nouveau frais qui s’impose à eux à l’achat d’un billet de match. Ces deux euros sont pour le moment un test et ne s’adressent qu’aux comptes classiques.

Malgré la mauvaise passe actuelle avec aucune victoire depuis le 4 janvier dernier et la venue de Montpellier, la programmation d’OL - Reims, dimanche en milieu d’après-midi, pourrait bien permettre au Grand Stade d’avoir une belle affiche. Le dernier rendez-vous décinois n’a attiré que 36 000 spectateurs pour le match contre Ludogorets et le club espère logiquement faire mieux en Ligue 1. Les premiers pas de Paulo Fonseca entre Rhône et Saône pourraient bien permettre d’attirer quelques curieux.

Néanmoins, les visiteurs occasionnels du Parc OL risquent d’avoir une drôle de surprise au moment de prendre leurs billets. En effet, depuis quelques heures, certains supporters se plaignent de la nouvelle mesure mise en place par le club sur l’achat de places à Décines. Pour obtenir le précieux sésame en version E-Billet, des frais de deux euros seront désormais automatiquement ajoutés au panier.

Les fidèles pas touchés par cette mesure

Une mesure qui ne passe pas chez les supporters, surtout en cette période de vaches maigres sportivement, mais surtout économiquement. D'après les informations collectées par Olympique-et-Lyonnais, cette mesure n’en est pour le moment qu’à la phase de test et elle n’est pas entérinée. De plus, ces frais supplémentaires ne s’adressent qu’aux supporters "grand public" si l’on peut dire. Les détenteurs de la carte MYOL, les membres du programme sympathisants et les abonnés ne sont pas touchés par ces deux euros supplémentaires. À voir dorénavant comment cela va se décanter durant les semaines à venir.