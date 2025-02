Coupe de France : Reims affronte Bourgoin-Jallieu avant l’OL

Avant de se confronter à l’OL dans le cadre de la 21ᵉ journée de Ligue 1, Reims affronte ce jeudi Bourgoin-Jallieu en Coupe de France, tombeur des Lyonnais au tour précédent.

Deux matchs en une semaine du côté de Lyon ou presque pour Reims. Ce dimanche (15h) l’OL accueillera les Rémois dans le cadre de la 21ᵉ journée de Ligue 1. Un match qui s’annonce difficile de part et d’autre au vu de la situation actuelle des deux formations.

De leur côté, les Lyonnais, entraînés désormais par Paulo Fonseca, ne parviennent pas à retrouver le chemin de la victoire depuis de nombreuses semaines. En ce qui concerne les Rémois, Luka Elsner vient tout juste de se faire licencier et sera remplacé par Samba Diawara en attendant la venue d’un nouvel entraîneur. Avant de se confronter à l’OL, le Stade de Reims devra d’abord se rendre à Bourgoin pour la Coupe de France.

Bourgoin-Jallieu comme exemple pour l’OL ?

Après avoir éliminé l’AS Monaco aux tirs au but au tour précédent, Teddy Teuma et ses partenaires vont affronter Bourgoin-Jallieu, ce jeudi (21h), dans le cadre des 8ᵉˢ de finale de la compétition. Lors des 16ᵉˢ, les Berjalliens avaient réalisé l’exploit en sortant l’Olympique lyonnais aussi lors d’une séance de tirs au but. Il reste à voir si le club partenaire de l'OL parviendra à montrer l'exemple à suivre pour le match de dimanche (15h).