L'Académie, une source de revenus conséquente pour l'OL

Maxence Caqueret et Rayan Cherki, deux joueurs formés à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Depuis plusieurs années maintenant, des joueurs formés à l'OL ont rapporté de belles sommes au club rhodanien.

Réputé pour son centre de formation, l'OL semble connaître un creux actuellement. Mais il conserve malgré tout quelques belles promesses. En effet, le club rhodanien est souvent considéré comme un nid à talents qui deviennent rapidement convoités par des grandes écuries européennes. Le dernier en date, Rayan Cherki, a fait ses valises pour Manchester City contre la somme de 36,5 millions d'euros (+6 de bonus).

Sur les trois dernières années, l'Olympique lyonnais a enregistré pas moins de six ventes significatives de garçon du cru : Mamadou Sarr (RC Strasbourg, 10 millions), Maxence Caqueret (Côme, 16,5 millions), Castello Lukeba (Leipzig, 30 millions), Malo Gusto (Chelsea, 30 millions), Rayan Cherki (Manchester City, 36,5 millions) et Bradley Barcola (PSG, 45 millions). 168 millions d'euros de récupérés seulement grâce à la formation. Des plus-values totales, dans la mesure où tous ces joueurs n'ont rien coûté à l'achat. Seul leur salaire était à prendre en compte.

Une tradition qui ne date pas d'hier

Ce n'est pas la première fois que l'OL obtient des sommes importantes grâce à ses footballeurs formés localement. En effet, si l'on revient en arrière, on peut citer notamment Karim Benzema, parti au Real Madrid pour 35 millions d'euros en 2009.

Par ailleurs, Samuel Umtiti avait rapporté 25 millions au club rhodanien lors de son départ pour le Barça en 2016. Sans oublier Alexandre Lacazette, acheté 53 millions (+7 de bonus) par Arsenal en 2017 et Corentin Tolisso, 41,5 millions (+6 de bonus), au Bayern Munich la même année.

Près de 190 millions avec les bonus en 3 ans

Pour revenir à l'histoire récente, le total des gains générés par l'Académie est d'autant plus grand si l'on prend en compte les incentives. Cela vaut particulièrement pour Caqueret (18 millions bonus compris), Lukeba (34 millions avec bonus), Gusto (35 millions bonus compris), Cherki (42,5 millions avec bonus) et Barcola (50 millions bonus compris).

Soit près de 190 millions d'euros (189,5) récoltés par l'Olympique lyonnais lors des trois dernières années. On dira - parfois à juste titre - que la direction rhodanienne aurait pu vendre certains de ses éléments à un meilleur prix. Il n’empêche que les montants récupérés restent non négligeables et honorables pour un centre de formation.