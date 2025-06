Justin Bengui continue son aventure avec l'équipe de France U20 au tournoi Maurice-Revello. Son compère de l'OL, Jérémy Mounsesse, a plus de mal avec le Congo.

Depuis le 3 juin, la France U20 de Bernard Diomède est réunie à Aubagne, pour la 51e édition du tournoi Maurice-Revello. À l'origine, Justin Bengui et Saël Kumbedi faisaient partie de l'aventure. Seulement voilà, le dernier a finalement déclaré forfait avec les Bleuets depuis le 6 juin, après la rencontre contre le Mali. L'équipe de France a assuré l'essentiel en terminant à la première place de son groupe avec 7 points.

Deux victoires pour les Bleuets

Elle affiche un bilan de deux victoires face à l'Arabie saoudite (2-1) et au Panama (2-1), ainsi qu’une défaite contre le Mali (1-1, 5-4 t.a.b). Celle-ci a tout de même rapporté un point aux Français selon les règles du tournoi. Justin Bengui fut titulaire à deux reprises, contre les Saoudiens et les Panaméens. Les Bleuets rejoignent donc les demi-finales.

De son côté, Jérémy Mounsesse n’a pas connu la même réussite avec le Congo. Avec deux défaites (2-0 face au Japon et 2-0 face au Danemark) et un succès arraché aux tirs au but devant le Mexique (3-3, 5-3 t.a.b), les Congolais se classent à la 4e et dernière place de leur poule. Ils sont éliminés

La France U20 connaît son adversaire pour la demi-finale

Avec les derniers résultats de l'autre groupe, la France et Justin Bengui sont désormais fixés. Ils affronteront le Mexique en demi-finales, ce vendredi 13 juin à 17h30. Les Mexicains ont terminé deuxièmes, derrière le Danemark. L’autre demi-finale opposera justement les Danois aux Saoudiens, à 14 heures.

De son côté, Jérémy Mounsesse disputera, avec le Congo, un match de classement pour la 7e place. Il défiera le Panama, le même jour, à 12 heures.