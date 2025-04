Manchester United, ASSE : la semaine cauchemardesque de l'OL

Manchester United, ASSE, Paulo Fonseca... Le programme de Tant qu'il y aura des Gones ce lundi était très riche. Avec beaucoup de regrets après ces deux matchs.

L'OL a traversé une semaine en enfer. Battu deux fois, par Manchester United (5-4) et l'ASSE (2-1), il a vécu deux rencontres aux scénarios improbables. Mais la fin est malheureusement la même pour les Rhodaniens, qui ont perdu gros en quelques jours. Une actualité dont s'est emparée Tant qu'il y aura des Gones ce lundi.

Plus de Ligue Europa, une sixième place en Ligue 1... le club lyonnais a balayé en deux affiches ce qu'il avait fait de positif auparavant en remontant au quatrième rang. Maintenant, les raisons de ces revers sont nombreuses. Il y a déjà les manques des joueurs, les errements, les limites de cet effectif, ce qui explique les trous d'air.

Joueurs, staff et arbitrage, tous coupables...

Il y a aussi l'arbitrage. On se posait déjà la question de l'exclusion de Corentin Tolisso à Old Trafford, mais le pire est arrivé à Geoffroy-Guichard dimanche. Entre le non carton rouge pour Lucas Stassin malgré une vilaine semelle sur Tolisso et la reprise du jeu alors que son assistant a été touché suite à un jet de pièce, François Letexier et la var sont passés au travers. Un sujet débattu dans la deuxième partie de l'émission.

Enfin, cet opus de TKYDG s'est conclu sur un thème tout aussi capital. Car si les coéquipiers d'Alexandre Lacazette et les officiels ont eu leur part de responsabilités, quid du staff ? Paulo Fonseca a effectué des choix qui se sont avérés infructueux lors des deux derniers matchs. De quoi poser la question de son management, notamment avec Nemanja Matić.