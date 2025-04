Fin de série pour l'OL contre l'ASSE

Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

L'OL n'avait plus perdu contre Saint-Etienne de 2019. L'ASSE restait sur six matchs sans succès avant de l'emporter dimanche (2-1).

Bien sûr, il y a eu le passage en Ligue 2 de Saint-Etienne en 2022-2023 et 2023-2024. Néanmoins, cela faisait tout de même cinq ans et six mois que l'ASSE n'avait pas dominé son rival. Il fallait remonter jusqu'au 6 octobre 2019 pour retrouver la trace d'un revers lyonnais contre le club forézien. Ce jour-là, Robert Beric avait crucifié l'OL, déjà à Geoffroy-Guichard (1-0).

Dimanche, le bourreau des Rhodaniens se nommait Lucas Stassin. Un doublé qui fait parler, puisque l'attaquant aurait dû être exclu par François Letexier pour une semelle sur le talon d'Achille de Corentin Tolisso. D'abord sanctionné d'un carton rouge pour cette faute, le Belge de 20 ans a échappé à cette sentence suite à un appel de la var. L'arbitre a revu les images et estimé que cela ne méritait pas plus qu'un avertissement.

Cinq victoires et un nul avant cette défaite

Les deux réalisations ont permis aux hommes d'Eirik Horneland de l'emporter 2 à 1. Ils ont ainsi mis fin à une série de six rencontres sans victoire face au voisin honni. Sur ce laps de temps, l'Olympique lyonnais a gagné cinq affiches, pour un match nul en octobre 2021. Fin de cette spirale positive donc pour l'OL, qui l'avait emporté 1 à 0 lors de deux précédentes confrontations.