Aulas termine avec un 36e titre chez les Fenottes

Sonia Bompastor et Jean-Michel Aulas (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Grâce au succès contre le PSG, l’OL a remporté son 16e titre de champion de France en D1 féminine. Comme un symbole, Jean-Michel Aulas a lui décroché son dernier trophée lyonnais avec les Fenottes pour un 36e titre féminin en 36 ans de présidence.

Il avait fait le déplacement à Orléans le week-end dernier pour la finale de la Coupe de France. Il n’avait d’ailleurs pu retenir ses larmes au stade de la Source, quelques jours après avoir passé la main à la présidence de l’OL. Jean-Michel Aulas n’était pourtant pas au Parc des Princes dimanche soir pour assister au potentiel sacre de ses Fenottes contre le PSG. C’est de loin qu’il a vu les joueuses de Sonia Bompastor prendre le meilleur (0-1) sur les Parisiennes grâce à un but de Signe Bruun.

Une unique réalisation aux conséquences importantes avec un 16e titre de championnes de France à la clé. "Le métier d’entraîneure, de joueuses de haut niveau, ce n’est pas toujours évident même si c’est beaucoup de plaisir, a d’abord réagi Sonia Bompastor. C’est de la passion, un jeu, mais il y a aussi des moments plus difficiles. Quand on arrive à gagner et remplir les objectifs fixés en début de saison, il faut savoir savourer."

Les Fenottes ont "une pensée pour le président Aulas"

Devant son poste de télévision, Jean-Michel Aulas a très certainement laissé exploser sa joie. À défaut d’avoir pu soulever un nouveau trophée avec les garçons, le désormais président d’honneur de l’OL boucle la boucle de sa présidence avec les Fenottes. Un symbole pour un homme qui a œuvré pour le développement du football féminin et dont le rôle ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, même si plus loin de Lyon.

Après 36 ans de présidence, Aulas va donc rendre son tablier avec 36 trophées dans la musette chez les féminines avec ce titre de champion. Les Lyonnaises ont donc logiquement eu une pensée pour celui qui était au final plus qu’un président. "On a forcément une pensée pour le président Aulas, a poursuivi Bompastor. On l’a eu au téléphone, on sait que ce titre lui amène encore un peu plus de bonheur. On ne peut être que ravies."

Samedi prochain, la fête devrait s’annoncer belle au Parc OL avec ces festivités pour célébrer les Fenottes et Jean-Michel Aulas.