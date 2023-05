Cascarino touchée au genou lors de PSG - OL (0-1)

Bachmann (PSG) et Delphine Cascarino (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Delphine Cascarino a été touchée au genou et a dû sortir à la 55e minute contre le PSG. Après la rencontre, Sonia Bompastor a fait un point sur la blessure de sa joueuse.

Il y a eu les larmes de Signe Bruun à la 88e minute et son but libérateur. Une demi-heure auparavant, il y avait eu celles de Delphine Cascarino au moment de s’enfoncer dans les entrailles du Parc des Princes. Celles de la Française étaient beaucoup moins joyeuses que celles de la Danoise. Accompagnée par Shingo Kitada, l’un des kinés des Fenottes, aux vestiaires, Delphine Cascarino a dû laisser ses coéquipières à peine dix minutes après la reprise de la seconde période. Dans un duel avec Elsa De Almeida, la Lyonnaise est restée au sol après la charge de la Parisienne en bout de course. Après avoir été aidée par le staff médical, Cascarino a vu Vicky Becho faire son entrée à la 55e minute.

Une Coupe du monde remise en cause ?

Revenue sur la pelouse du Parc des Princes pour fêter le 16e titre de champion de l’OL, l’internationale française avait encore les yeux rouges de tristesse au moment d’échanger avec ses coéquipières, un strap sur le genou. Interrogée sur la sortie de sa joueuse, Sonia Bompastor n’a pas voulu tirer de plans sur la comète concernant la gravité de la blessure. "C’est encore trop tôt pour se prononcer. On approche de la Coupe du monde, les joueuses ont cet objectif en tête donc elles peuvent aussi panique un peu. On va attendre les examens à Lyon et on va croiser les doigts."

Avec cette sortie, c’est le spectre de l’hécatombe de blessures au ligament qui a ressurgi au Parc des Princes. Il ne reste plus qu’à espérer pour Delphine Cascarino que ça ne soit qu’une fausse alerte, elle qui avait été à son avantage tout au long de la saison.