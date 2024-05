OL Académie : des U19 renforcés doivent valider les play-offs

Ayant raté le coche contre Strasbourg il y a deux semaines, les U19 de l’OL ne doivent pas perdre ce dimanche à Metz pour se qualifier pour les play-offs.

Cela aurait pu être un match pour du beurre si le travail avait été fait il y a deux semaines. Fin avril, les U19 de l’OL avaient eu une première opportunité de valider leur présence en play-offs face à leur principal rival, Strasbourg. Seulement, les joueurs d’Amaury Barlet n’avaient pas réussi à prendre le meilleur sur les Alsaciens malgré une barre à la dernière seconde de jeu (0-0). L’écart entre les deux équipes étant toujours de deux points, tout allait se jouer lors de la dernière journée.

L’heure est donc venue pour l’OL ce dimanche (15h) avec un déplacement à Metz. En Lorraine, les jeunes Lyonnais n’auront pas forcément besoin de tergiverser : une victoire ou un nul leur assureraient les play-offs, sans avoir à se soucier du résultat de Strasbourg. Une défaite et il faudrait alors prier que le RCSA ne fasse pas mieux qu’un nul contre Orléans dans le même temps.

Des joueurs redescendus de réserve

En Lorraine, l’OL a clairement son destin entre les mains, mais ne doit pas gâcher une énième occasion. Car c’est un peu ce qui ressort de cette saison dans la catégorie : capable de très bons matchs contre des gros et de très mauvais contre des équipes plus que prenables. Afin de limiter les risques, le groupe U19 a reçu le renfort de nombreux joueurs de la réserve et éligibles pour ce match. On pense notamment à Romain Perret et Erawan Garnier en défense ou encore à Yacine Chaïb en défense. Il ne reste plus qu’à mettre les ingrédients sur le terrain afin de retrouver les play-offs après une saison d’absence.