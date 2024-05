OL : Sage a choisi l'entre-deux avec les cartons

Conscient qu’il allait devoir gérer une situation embarrassante à Clermont, Pierre Sage n’a pas fait tout blanc ou tout noir. Avec un secteur défensif peut-être amoindri en vue du PSG, l’entraîneur de l’OL a préféré assurer ses arrières.

Il faudra attendre la composition de départ pour savoir la stratégie finale de Pierre Sage, mais l’entraîneur de l’OL a déjà envoyé un premier signal ce dimanche matin avec le groupe retenu pour Clermont. En laissant à la maison Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico, il n’a voulu prendre aucun risque. Un choix surprenant ? Pas forcément en vue de la finale de la Coupe de France. En se privant délibérément de ses deux latéraux titulaires, Sage veut assurer ses arrières face au PSG et ne pas se retrouver dépouillé.

Un carton pour l’un des deux et les solutions de secours auraient forcément été moindres, notamment à gauche où Henrique est le remplaçant attitré de Tagliafico mais n’a pas joué contre Brest puis Lille au moment de la sortie de l’Argentin. Vendredi, le technicien lyonnais l’avait concédé qu’une "stratégie avait été adoptée et que la décision avait été arrêtée depuis mercredi". En disant son envie de jouer, Maitland-Niles avait bien caché son jeu, même si le staff de l’OL s’est sûrement bien gardé de donner sa décision trop tôt dans la semaine afin de concerner tout le monde.

À l'OL de se rendre le travail facile à Clermont

Avouant qu’il y a « forcément un risque par rapport à s’ils ne jouent pas », Pierre Sage a malgré tout fait le choix d’emmener Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma et Ernest Nuamah à Clermont. Pouvait-il faire autrement ? Si l’un des trois vient à prendre un jaune ce dimanche, car "notre adversaire est au courant de cette donnée", on en voudra certainement au club d’avoir pris des risques qui seront alors jugés inutiles.

Seulement, comme il l’a rappelé, Sage et son staff ont une double gestion à gérer et avec l’espoir d’un rêve européen encore possible, l’OL ne peut se permettre de faire l’impasse sur le déplacement en Auvergne. Toutefois, quelque chose nous dit que les présences des trois offensifs ne serviront qu’en cas d’extrême nécessité à Gabriel Montpied. La confiance est accordée à tout un groupe et Sage espère bien voir ceux qui performent d’ordinaire en sortie de banc prendre le relai et faire le travail d’entrée de jeu. Ce sera bénéfique pour tout le monde.