Mercato : Defourny (ex-OL) devrait rejoindre le Sporting Charleroi

Théo Defourny aurait choisi de jouer pour le Sporting Charleroi la saison prochaine. L’actuel gardien de but du RWD Molenbeek devrait bientôt officialiser son transfert chez Les Zèbres.

Arrivé le 12 juillet 2021 au RWD Molenbeek, Théo Defourny va quitter le club de John Textor. À un an de la fin de son contrat, son départ peut notamment s’expliquer par la mauvaise saison de son équipe. En effet, les Molenbeekois ont été relégués en Challenger Pro League (deuxième division belge). Selon Sud Info Sports, le gardien formé à l’OL devrait rejoindre le Sporting Charleroi pour trois ans. Titulaire indiscutable chez Les Coalisés, l’homme de 32 ans devra cependant se battre pour être dans le onze carolorégiens.

Un nouveau défi

Le natif de Bourg-Saint-Maurice (France) n’aura pas le choix que de se montrer performant dès son arrivée. Un challenge intéressant pour le goal ayant été numéro 1 pendant près de trois saisons d'affilée. À savoir que le Sporting Charleroi n’a pas effectué une bonne saison non plus, même si la formation est parvenue à se maintenir dans l’élite belge. Selon le même média, l’ancien de l’académie lyonnaise aurait fait bonne impression aux dirigeants de sa prochaine écurie, qui apprécieraient sa bonne mentalité. Le portier aux douze saisons en professionnel va ainsi pouvoir apporter toute son expérience chez Les Zèbres. À noter que la somme de transfert ne serait pas élevée, et qu’elle se présenterait sous forme de bonus activés selon les performances du joueur.