L'OL étant intégré au groupe Eagle Football, il doit travailler en synergie sur le mercato avec les différentes composantes de cette organisation. David Friio et Michael Gerlinger, notamment, sont en constante collaboration.

Fin mars, Michael Gerlinger a été nommé directeur sportif d'Eagle Football Group. Par ses fonctions, l'Allemand est missionné par John Textor pour chapeauter la politique sportive de l’OL, mais aussi de Botafogo et Molenbeek. Il aide également l'Américain dans la gestion de Crystal Palace, même si le club anglais pourrait prochainement quitter le giron de l'organisation mondiale.

"Un consensus entre John, Mickael et moi"

Son rôle est donc de coordonner les activités sportives de toutes les composantes du groupe. Il travaille ainsi en synergie avec David Friio le directeur sportif lyonnais. "On doit se parler une cinquantaine de fois par jour avec Michael.

Ça se passe très bien, il s’occupe de toute la machine, facilite les relais entre les clubs, ce qui implique que l'on soit en contact quotidien et régulier. Il vit à Lyon, où l'on se voit très souvent, a-t-il confié aux journalistes présents à Divonne-les-Bains cette semaine, dont Olympique-et-Lyonnais. Il a énormément d’expérience, comme celle au Bayern, et est au fait de beaucoup de règlements, donc il est précieux. Au niveau d’un éventuel transfert, il y a un consensus entre John, Mickael et moi."

Il faut dire que la relation inter-Eagle Football fonctionne plutôt bien cet été, avec les prêts d'Islamdine Halifa et Achraf Laaziri à Molenbeek, en D2 belge. Mohamed El Arouch doit lui partir au Brésil dans un mouvement définitif. Cet hiver, Thiago Almada prendra la direction inverse. Des garçons qui resteront donc dans un environnement comme le souhaite l'organisation. Une méthode qui fait son chemin dans le football d'aujourd'hui, avec ses atouts et ses défauts dénoncés par certains.