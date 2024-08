JO : Lacazette (OL) veut mener la France à l’or olympique

Alexandre Lacazette après son but lors de France – Etats-Unis aux JO 2024 (Photo by Norbert Scanella – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP)

Ce vendredi à 18 heures, l’équipe de France et son capitaine Alexandre Lacazette se mesurent à l’Espagne en finale des JO. En jeu, une médaille d’or historique pour les Bleus.

Pour beaucoup, ce serait le premier titre de leur carrière. A 18 heures ce vendredi, dans l’enceinte du Parc des Princes, l’équipe de France olympique tâchera de relever l’immense défi qui s’offre à elle. Opposés à l’Espagne, nation dominante du football actuel, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers sont à 90 minutes, ou peut-être plus, d’un sacre historique dans ces JO.

40 ans après l’unique victoire française dans ce tournoi, les protégés de Thierry Henry ont l’occasion de devenir les héritiers de Guy Lacombe, Patrice Garande et Dominique Bijotat, vainqueurs à Los Angeles en 1984. Mais pour cela, il faudra dominer les Espagnols, qui ont sorti auparavant le Japon en quarts de finale (3-0) puis le Maroc au tour précédent (2-1). Les Bleus, eux, ont éliminé l’Argentine (1-0) et l’Égypte (3-1, a.p).

Mateta face à Fimin Lopez

Contre la Roja, les partenaires de Jean-Philippe Mateta, auteur de quatre buts dans la compétition déjà, dont trois dans la phase à élimination directe, auront certainement des possibilités. En effet, leur futur adversaire a déjà concédé cinq réalisations, quand Guillaume Restes n’a été battu qu’à une reprise. Il faudra tout de même se méfier du Barcelonais Fermin Lopez, qui a lui aussi trouvé quatre fois le chemin des filets.

Pour cette rencontre, Thierry Henry devrait sans trop de suspense aligner son 11 type, avec notamment le capitaine Lacazette en duo avec Mateta. C’est sur ces deux garçons que beaucoup de choses vont reposer, puisqu’ils sont les plus expérimentés du groupe. Pour le Lyonnais, c’est une opportunité en or de refermer de la plus belle des manières son histoire avec l’équipe de France. Un titre qui, même s’il n’est pas le plus valorisé de ce sport, reste tout de même gravé à vie. Rayan Cherki sera lui sur le banc, tandis que Johann Lepenant devra se contenter de son costume de réserviste qu’il n’a quitté qu’une fois dans ces JO.