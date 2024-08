OL - Monaco : ces anciens qui ont porté le maillot des deux clubs  

De nombreux joueurs ont fait la navette entre l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco. Retour sur ces figures qui ont marqué les deux clubs.

L’Olympique lyonnais et l’AS Monaco ont toujours entretenu une relation particulière, au-delà des affrontements sur le terrain. Certains joueurs, au fil des décennies, ont eu l’occasion de défendre les couleurs des deux clubs. Parmi eux, des figures emblématiques comme Ludovic Giuly, formé à l’OL, et qui a brillé à l'ASM où il aura atteint la finale de la Ligue des champions en 2004. Ou encore Sonny Anderson et Éric Abidal, devenus des piliers à Lyon après un passage en Principauté. N’oublions pas Jérémy Toulalan entre 2006 et 2011 qui aura été le patron du milieu entre Rhône et Saône avec plus de 210 matchs disputés avant de rejoindre la Côte d’Azur en 2013. Ces trajectoires croisées témoignent de la qualité des formations proposées par ces deux clubs historiques de la Ligue 1.

Des destins croisés

Anthony Martial est un autre exemple de ce lien entre Lyon et Monaco. Formé à l’OL, il a explosé sur le Rocher avant de s’envoler pour Manchester United pour 60 millions d’euros. Ce transfert symbolise le rôle de tremplin que les deux formations peuvent jouer dans la carrière de jeunes talents. Plus récemment, les transactions se sont largement faites dans un sens, passant du club rhodanien à l’écurie monégasque. On peut citer notamment Rachid Ghezzal, Fares Balhouli, Jean Lucas, Islam Slimani ou encore Willem Geubbels vendu 20 millions d’euros à seulement 16 ans.

Ces allers-retours montrent que, malgré une rivalité sportive, l’OL et Monaco partagent un certain nombre de destins. Les joueurs qui ont porté les deux maillots ont souvent contribué à écrire l’histoire des deux clubs, qu’elle soit bonne ou moins notable pour d’autres.