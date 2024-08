OL - Monaco : Pierre Sage attend les Monégasques de pied ferme

Lors de la conférence de presse de l'OL en vue du match de samedi (17h), Pierre Sage a livré le fond de sa pensée concernant l’AS Monaco.

Jeudi, face aux médias, Pierre Sage semblait serein, comme toujours, à vrai dire. Néanmoins, sa sérénité contraste avec la performance inquiétante entrevue lors du revers (3-0) à Rennes. En vue du match de samedi, le coach français a constaté que le jeu de Monaco, et son effectif, “ressemble à celui de l’année dernière”. En effet, le onze de départ monégasque face à Saint-Étienne, lors de leur premier match, n’a subi qu’un seul changement. C’est en ce sens qu’il “y a des habitudes” et beaucoup d’automatismes entre les joueurs du Rocher qui font que les Azuréens produisent un jeu bien rodé.

“On sait quel type de jeu, ils vont produire”

Cependant, l’ancien adjoint d'Habib Beye au Red Star ne s’avoue pas vaincu et travaille avec son équipe pour contrer les Monégasques. En se basant sur la saison passée, la préparation et le dernier succès face aux Verts de l'ASM (1-0), Pierre Sage et son staff savent “quel type de jeu ils vont produire”. En connaissant la feuille de route d’Adi Hütter, l’ancien directeur du centre de formation de l'OL adoptera un style de jeu adéquat au jeu proposé. Le technicien français devra construire un onze de départ cohérent face au 4-4-2 monégasque afin d'éviter de subir les mêmes transitions rapides des Rennais lors du match précédent.