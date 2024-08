Lacazette enchaine sa onzième saison de Ligue 1 avec l'OL

Lyon’s French forward #10 Alexandre Lacazette celebrates after scoring a goal during the French L1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and Strasbourg (RCSA) at the Groupama Stadium in Decines-Charpieu near Lyon, central-eastern France on May 19, 2024. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À l’occasion de la défaite de l’OL face à Monaco (0-2) samedi, Alexandre Lacazette a entamé sa onzième saison en Ligue 1 avec le club lyonnais.

Samedi dernier, Alexandre Lacazette a lancé le début de sa onzième saison en Ligue 1 avec l'OL lors du revers (0-2) contre l'AS Monaco. Dans un match largement dominé par les Monégasques, les Rhodaniens ont affronté l'une des meilleures équipes du championnat. Une forte opposition, qui a eu raison des Lyonnais qui ont été transparents, à l’image de son capitaine. De retour des JO, il semble que le Gone n’ait pas totalement récupéré. Malgré ce mauvais résultat, cette rencontre inscrit de plus en plus le numéro 10 dans la légende de son club.

Il rejoint Ninel, Govou et Vercoutre

En entamant sa onzième saison, Alexandre Lacazette continue de repousser les limites et d'écrire sa propre légende avec l'OL. Il rejoint ainsi Camille Ninel, Sidney Govou et Rémy Vercoutre. Ses 146 buts en 267 matchs de Ligue 1 le placent parmi les plus grands buteurs de l’histoire du club. Seul Fleury Di Nallo a fait mieux avec 182 buts en 413 matchs. Aussi, le médaillé olympique avait récemment dépassé Bernard Lacombe et ses 123 réalisations. Ainsi, les statistiques du “Général” témoignent de sa constance au plus haut niveau, avec une moyenne impressionnante de 0,55 but par match dans le championnat français, soit un but tous les deux matchs. De plus, ses 40 passes décisives démontrent son altruisme et sa vision du jeu qui font de lui un attaquant complet et précieux.

Chaque nouvelle saison représente pour lui l’opportunité d’ajouter une nouvelle page à son histoire avec l'OL, club où il a débuté. À 33 ans, Lacazette montre qu'il a encore de belles années devant lui et qu'il est déterminé à continuer de marquer l'histoire du club. Cet été, il avait notamment refusé un pont d’or de l’Arabie saoudite pour rester dans le Rhône afin de vivre le retour de la coupe d’Europe à Lyon. Le signe d’un amour profond pour le club qui lui avait donné sa chance en mai 2010.