OL - Madrid CFF : première titularisation pour Chawinga

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Tabitha Chawinga sera titulaire sur l'aile de la ligne offensive de l'OL. Les Fenottes affrontent le Madrid CFF à midi.

A priori, il y a déjà une petite révolution dans le système de jeu lyonnais. Pour le premier rendez-vous de l'ère Joe Montemurro, les Fenottes évolueront, selon la composition communiquée, en 3-4-3, loin de leur traditionnel 4-3-3 employé sous Sonia Bompastor. Une animation qui promet déjà quelques observations intéressantes. Les supporteurs présents au centre d'entraînement où se tiendra le duel face au Madrid CFF (12h) pourront eux admirer les premiers pas de Tabitha Chawinga.

La recrue phare de l'Olympique lyonnais sera titulaire sur l'aile gauche, au sein d'une ligne offensive composée de Melchie Dumornay et de Kadidiatou Diani. Au milieu de terrain, les Allemandes Sara Däbritz et Dzsenifer Marozsán formeront la paire avec les deux Néerlandaises, Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola.

Une défense expérimentale

Derrière, ce sera expérimental, mais les amicaux sont là pour ça, avec Ellie Carpenter, Alice Sombath et Wassa Sangaré. Les trois défenseures évolueront devant la gardienne habituelle, Christiane Endler, qui devrait porter le brassard.

Le 11 de l'OL face au Madrid CFF : Endler - Carpenter, Sombath, Sangaré - Egurrola, van de Donk, Marozsán, Däbritz - Diani, Dumornay, Chawinga