Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Membre du conseil d’administration d’Eagle Football Group et vu comme un potentiel successeur de Jean-Michel Aulas, Tony Parker a disparu des radars de l’OL.

Qu’il l’avoue ou non, Jean-Michel Aulas n’a pas eu la fin qu’il espérait à la tête de l’OL. Mis sous la pression de Pathé et d’IDG Capital, le président historique a été obligé de vendre dans la précipitation et n’a donc pas pu choisir sa sortie et son successeur. Pourtant, pendant de longues années, Aulas n’avait jamais caché qu’il voyait Tony Parker comme l’un des profils qui auraient pu prendre la suite. Une relation de confiance s’était créée entre les deux entrepreneurs avec l’arrivée de l’OL Groupe dans le capital de l’ASVEL et la construction de l’Arena.

Finalement, malgré une vaine tentative de John Textor, il y a quelques mois, Parker a petit à petit disparu du décor du club lyonnais, laissant sa place au conseil d’administration du groupe. "À l’OL, je l’imaginais comme mon successeur potentiel, a déclaré Aulas dans la Tribune du Dimanche. Au début, ça intéressait aussi John Textor. Puis, il a changé d’avis."

"Le dossier de l'Arena n'a pas abîmé notre relation"

Pourtant, adepte des sports américains et de la NBA, le propriétaire actuel avait rapidement annoncé vouloir échanger et s’appuyer sur Tony Parker au moment de sa prise de contrôle. Cela ne s’est pas vraiment traduit par des actes, bien au contraire. En choisissant de recentrer l’activité sur le football masculin, John Textor a mis en vente l’Arena. Le quadruple champion NBA s’est montré intéressé avec l’ASVEL jouant ses matchs d'Euroligue dans la salle de Décines, mais son dossier n’a pas été retenu au profit de celui de… Jean-Michel Aulas et Holnest. Pas de quoi entacher la relation entre les deux hommes, à écouter le vice-président de la FFF. "Cette affaire n’a pas abîmé notre relation. On a resigné une convention de plusieurs années avec l’ASVEL. On s’entend très bien."