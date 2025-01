Avec son nul à Fenerbahçe, l’OL n’a pas réussi à accrocher les huitièmes de finale dès cette 7e journée de Ligue Europa. Toutefois, les Lyonnais, cinquièmes, ont toutes les cartes entre les mains pour finir dans le top 8 en recevant Ludogorets, jeudi prochain.

À défaut d’avoir gagné, l’OL a voulu ne pas perdre jeudi soir à Istanbul (0-0). Malgré une nette domination sur Fenerbahçe, les Lyonnais n’ont pas réussi à prendre les trois points en Turquie et à faire un très grand pas en avant vers la qualification pour les huitièmes de Ligue Europa. Au contraire, ils ont même reculé d’une place, étant désormais cinquièmes derrière la Lazio Rome, l’Eintracht Francfort, l’Athletic Bilbao et Manchester United. Cela reste avant tout anecdotique dans une formule où tout va très vite, dans un sens comme dans l’autre. Néanmoins, ce nul n’a pas entamé les chances de qualification de l’OL avec un top 8 à l’issue des huit journées de cette phase.

Gagner pour finir en beauté

Le dernier rendez-vous se tiendra jeudi prochain, le 30 janvier à Décines, et les hommes de Pierre Sage auront toujours leur destin entre les mains. Contre Ludogorets, la victoire assurerait sans aucun calcul la présence dans les huit premiers et donc l’avantage de ne pas disputer de barrages. D’autres cas avec un nul et même une défaite permettraient également à l’OL de prendre place en huitièmes, mais il faudrait alors prendre la calculette et observer ce qui se passe sur les autres terrains. Un scénario que n’envisagent pas les Lyonnais.