Avec le nul de Nice et la défaite de Lille dans cette 26e journée de Ligue 1, l’OL a une occasion en or ce dimanche face au Havre. En cas de succès, les Lyonnais remontraient à la 5e place, mais reviendraient surtout à deux points du podium.

Elle n’avait pas la même saveur que celle passée contre le FCSB et Nice, mais cette semaine était tout aussi importante pour l’OL. En plus de la qualification en Ligue Europa, la formation rhodanienne savait qu’un PSG - OM se profilait et donc que la deuxième place pouvait n’être qu’à quatre points en cas de victoire et de défaite marseillaise. Seulement, cette 26e journée a pris un virage encore bien plus intéressant entre vendredi et samedi. En ouverture de ce nouveau week-end de Ligue 1, Nice a été accroché par Auxerre (1-1). Une aubaine pour les joueurs de Paulo Fonseca qui pourraient reprendre cinq des sept points de retard affichés sur les Aiglons avant leur duel dimanche dernier.

De retour à deux points du podium ?

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, l’OL a eu la bonne surprise de voir Lille se casser les dents à la Beaujoire contre le FC Nantes. Une défaite 1-0 contre les coéquipiers d’Anthony Lopes qui fait les affaires lyonnaises. Alexandre Lacazette et compagnie peuvent repasser cinquièmes en cas de succès et ainsi combler une partie de leur retard. Contre Le Havre, tout autre résultat que les trois points sont interdits.

Au soir de la 26e journée, il pourrait n’y avoir que cinq points entre la deuxième et la sixième place. L’OL pourrait de son côté se retrouver à deux longueurs du podium. Impensable il y a encore peu, mais encore faut-il faire le travail à la maison. "Le plus important, c’est que nous devons faire devant Le Havre. Maintenant, il est impossible de ne pas regarder les autres. Mais si l’on ne bat pas Le Havre, ce n’est pas la peine de regarder les résultats de nos concurrents". Paulo Fonseca joue les garde-fous et il a bien raison.