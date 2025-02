Lopes savait que "ça allait péter" avec l’OL

Quelques semaines après la première confrontation de sa carrière face à l’OL, Anthony Lopes a de nouveau évoqué son départ. Il a avoué qu'il était conscient que tout allait exploser avec le club un jour ou l'autre.

Parti libre cet hiver en direction du FC Nantes, Anthony Lopes a fait ses adieux à l’OL après 25 ans passés au club. Quelques semaines après son départ, le portier portugais a affronté pour la première fois de sa carrière l’Olympique lyonnais. Une rencontre qui s’est achevée sur un score de parité (1-1).

Malgré un quotidien désormais loin de Lyon, le gardien nantais s’est de nouveau exprimé au sujet de son départ de son club formateur. Il admet savoir pourquoi le club ne souhaitait plus le garder, mais préfère que la raison reste confidentielle. "Oui, je sais pourquoi on voulait me faire partir. Je l’ai su tard, en octobre. Mais je garderais ça pour moi. La seule chose que je peux dire, c’est que moi, je peux me regarder dans une glace", a déclaré Anthony Lopes dans une interview pour le média CARRÉ.

"Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là avec l'OL"

Lors de cet entretien, il est également revenu sur ses six derniers mois difficiles du côté du club rhodanien. "Je me sentais inutile. Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là avec l'OL. J’aurais pu perdre ma position de numéro 1 et tout tenter pour la récupérer par la suite. Sauf que je suis passé du numéro 1 à ne plus faire partie d'un groupe de match. Je n’étais plus dans la hiérarchie. J’étais un gardien d’entraînement. Je savais que je ne figurerais plus sur une feuille de match de l’OL. La preuve, je n’étais même pas inscrit pour la Coupe d’Europe."

Un coup dur pour le Portugais de 34 ans qui aurait souhaité accomplir l'intégralité de sa carrière au sein du club qui l'a formé. Toutefois, il savait que cela serait très compliqué. "J’étais dans cet état d’esprit là pendant très longtemps. Mais en voyant l’évolution du football et de l’OL, je me suis dit que ça allait péter. Je savais à 95% que je ne ferais pas toute ma carrière à l’Olympique lyonnais. Et je ne me suis pas trompé. Mon rêve, c'était de faire toute ma carrière à Lyon, mais j’étais conscient de la réalité des choses", a lancé Anthony Lopes. Il est désormais temps de passer à autre chose pour toutes les parties.