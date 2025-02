La Ligue des champions, un objectif impossible pour l’OL ?

Actuellement sixième de Ligue 1, l’OL pointe à quatre longueurs des places pour la Ligue des champions. Néanmoins, les projections d’Opta ne donnent que 7% de chances aux Lyonnais de finir dans le top 4.

Après un mois sans la moindre victoire, l’OL s’est remis à gagner dimanche dernier. Face à Reims, les Lyonnais ont renoué avec les trois points (4-0) et espèrent bien en prendre trois de plus dimanche (15h, DAZN) sur la pelouse de Montpellier. Un objectif loin d’être insurmontable face à la lanterne rouge de Ligue 1 et qui ferait du bien avant d’attaquer un calendrier compliqué. Sur le mois avant la trêve internationale de mars, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront notamment le PSG, Brest, Nice ou encore Strasbourg. Des concurrents plus ou moins directs pour les places européennes et cette série devrait donner un aperçu plus ou moins réel de la fin de saison qui peut attendre l’OL.

Les probabilités ? Les Lyonnais les ont déjouées la saison dernière

Malgré la mauvaise passe de janvier, John Textor a rappelé qu’une qualification en Ligue des champions reste l’objectif prioritaire du club. Actuellement sixièmes, les Lyonnais pointent à quatre longueurs de la C1, que ce soit pour une qualification directe (3e) ou les barrages (4e). Seulement, dans les projections d’Opta, l’OL n’a que 7% de finir dans le top 4 à l’issue de la saison 2024-2025, ayant bien plus de chances d’accrocher la Ligue Europa au terme des 34 journées de Ligue 1. Alors la Ligue des champions, mission impossible ? Depuis la saison dernière, l’OL a appris à ne pas tenir compte des probabilités. Et si ce n’est pas par la Ligue 1, peut-être que la formation rhodanienne accrochera sa participation grâce à une victoire en Ligue Europa qui sait…