OL : Maxime Gonalons s'inquiète pour l'avenir du club

Ancien capitaine de l'OL, où il a évolué pendant 17 ans, Maxime Gonalons se montre assez inquiet pour la suite. Le système de multipropriété voulu par John Textor l'interroge.

Carrière, académie, la suite... Maxime Gonalons a évoqué beaucoup de sujet auprès de nos confrères de But Football Club. Dans l'entretien publié ce jeudi, l'ancien capitaine de l'OL est aussi revenu sur la situation actuelle de son ancienne formation.

Celui qui a passé 17 ans à l'Olympique lyonnais, dont 8 chez les professionnels (334 apparitions), n'a pas caché son appréhension quant au modèle de multipropriété prôné par Eagle Fooball et John Textor. "Pour être franc, on ne comprend plus grand-chose. Nous sommes nombreux à ne pas savoir quelle direction il prend. Je suis inquiet, je trouve que le président Textor a vite tendance à licencier des entraîneurs, et dans sa communication, il y va fort, a-t-il relevé. Je ne le connais pas personnellement, mais de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce qu'on me dit, il n'y a pas de quoi être serein. Dans les performances de L'équipe, on sent que quelque chose ne pas et que l'environnement pèse."

Une pique envers Congré et le club

Autre point abordé, son possible retour à Décines. L'automne passé, il a fait partie des profils consultés pour devenir coordinateur sportif. C'est finalement Daniel Congré qui a été choisi. "Il y a eu des discussions lorsque j'étais joueur à deux reprises. Mais les choses n'ont pas été plus loin car certains étaient pour, d'autres contre. Et oui, il y a eu cette possibilité, mais surtout pour avoir leur vision et voir comment le club évoluait plus que pour prendre ce poste-là. Il fallait quelqu'un qui ait un certain vécu, une expérience et qui connaissait le club. Et ils ont pris tout l'inverse. Ce qui est assez étrange, mais c'est comme ça", a réagi, lors de cet entretien avec But Football Club, l'ex-milieu de terrain.

Officiellement retraité depuis octobre 2024, Gonalons a plusieurs projets en tête. On le verra, comme son compère Clément Grenier, sur Canal + pour quelques apparitions jusqu'à la fin de la saison. Mais il ne s'éloignera pas trop des terrains, puisqu'il s'est engagé avec une autre formation rhodanienne. "Je vais déjà commencer à Villefranche, où je vais rentrer dans l'organigramme afin de comprendre et d'apporter mon expérience", a-t-il confié. Lancé dans une lutte pour le maintien en National, le FCVB comptera sur son vécu pour conserver sa place au troisième échelon français.