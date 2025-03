OL - Le Havre : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire, arbitre et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant ce match entre l'OL et Le Havre.

Avant-match OL - Le Havre

Le grand gagnant du week-end dernier était l'Olympique lyonnais. Après la belle victoire face à l'OGC Nice (0-2), les Rhodaniens ont récupéré des points sur de nombreux concurrents (Marseille, Monaco et Nice). Une semaine plus tard, une victoire contre le HAC est impérative ce dimanche pour rester en course pour la Ligue des champions. Les hommes de Paulo Fonseca pourraient reprendre trois longueurs sur l'OM, opposé au PSG en clôture de la 26e journée. Mais surtout deux unités aux Niçois, contrariés par Auxerre vendredi (1-1).

De leur côté, les Havrais sont sur deux victoires (1-2 face à Lille et 3-4 contre Lens), un nul contre l'ASSE (1-1) et deux défaites (1-3 contre Nice et 1-4 face à Toulouse) sur les cinq dernières sorties. Classé 16e à un point de la relégation, le club doyen devra être dans un grand jour pour faire un résultat à Décines.

Quel horaire pour OL - HAC ?

Le coup d'envoi de ce match entre l'OL (6e) et le HAC (16e) est fixé à 15 heures. Ce sera la quatrième fois que l'Olympique lyonnais joue à cette heure-là en Ligue 1 en 2025. Les trois dernières sorties s’étaient bien déroulées pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, avec trois succès (4-0 contre Reims, 4-1 face au MHSC et 2-1 contre Brest). L'arbitre de cet OL - HAC sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne regarder ce match ?

Pour celles et ceux qui ne pourront pas se rendre ce dimanche au Parc OL, il faudra suivre le match sur DAZN, le diffuseur principal de la Ligue 1.