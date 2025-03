OL - Le Havre arbitré par Bastien Dechepy

Bastien Dechepy, arbitre de Nice – OL, avec Duje Caleta-Car (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Après le match retour de Ligue Europa contre le FCSB, l'OL enchaînera avec un deuxième match à domicile. Le match contre Le Havre, dimanche (15h), sera arbitré par Benoit Dechepy.

Un dernier coup de collier avant de couper un peu pour certains, de rejoindre les sélections pour d'autres. Avant la première trêve internationale de 2025, les joueurs de l'OL ont encore deux matchs à disputer sur cette semaine qui vient de débuter. Le premier doit permettre aux Lyonnais de valider leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa contre le FCSB. Le deuxième se tiendra toujours au Parc OL avec la venue du Havre pour la 26e journée de Ligue 1. Un adversaire accessible sur le papier et qui pourrait peut-être permettre aux Lyonnais de revenir à quatre longueurs de l'OM, si le club marseillais vient à perdre contre le PSG en plus d'une victoire rhodanienne.

Première en tribunes pour Fonseca à Décines

Ce scénario est encore loin, mais c'est une nouvelle semaine charnière qui s'annonce pour les hommes de Paulo Fonseca. Pour cette rencontre de championnat, la première en tribunes à Décines pour le Portugais, Bastien Dechepy sera l'arbitre central. Il donnera le coup d'envoi à 15h ce dimanche. Ce sera le 3e match de l'OL qu'il dirige cette saison après Lens et Nice. Il aura comme assistant Brice Parinet Le Tellier et Julien Haultbert. Mathieu Vernice et Yohann Rouinsard seront quant à eux chargés de la VAR.