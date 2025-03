Nice - OL (0-2) : "Avec Cherki, tu peux tout attendre"

Rayan Cherki et Thiago Almada lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Remplaçant au coup d’envoi, Rayan Cherki n’a eu besoin que d’un ballon pour se montrer décisif. Buteur à Nice, il a libéré l’OL et l’a guidé vers la victoire (0-2).

Depuis ses débuts en professionnels, la principale critique qui résident sur Rayan Cherki était son incapacité à se montrer décisif, ou du moins pas assez par rapport à ses qualités naturelles. Très clairement, cette campagne 2024-2025 semble être un tournant dans la carrière de l’international Espoirs. Cette phrase, les supporters de l’OL ont l’impression de la répéter chaque saison, mais il y a aujourd'hui un point de bascule. Pourquoi ? Car Cherki fait aujourd’hui ce qu’on attend de lui : marquer et faire marquer, même quand il est moins bien dans le jeu. Il ne s’en cache pas et l’avait avoué jeudi soir à Bucarest. Est-il émoussé physiquement ? Sa mise sur le banc dimanche soir à Nice pourrait être une partie de la réponse. Seulement, Rayan Cherki reste indispensable à cette équipe lyonnaise, qu’on le veuille ou non.

3 buts et 8 passes sous Fonseca

À l’Allianz Riviera, le joueur offensif n’a joué qu’une vingtaine de minutes. Il n’a malgré tout eu besoin que de 23 secondes pour débloquer la situation. Sur son premier ballon et une inspiration géniale de Thiago Almada, le numéro 18 de l’OL a fait parler la poudre avec un pointu gagnant et délivré son équipe (0-2). "Quand tu as le meilleur passeur, tu peux tout attendre. Mais c’est important de comprendre qu’il est spécial, et profite du collectif, a tenu à rappeler Jorge Maciel après le match. Il peut apporter des choses au collectif, mais aussi profiter du collectif."

Depuis six matchs et l’arrivée de Paulo Fonseca, c’est gagnant-gagnant avec trois buts et huit passes décisives (toutes compétitions confondues), même en n’étant pas forcément bon le reste du match. C’est aussi la marque des grands. Avec de telles statistiques, Rayan Cherki peut-il rêver de l’équipe de France jeudi ? Il devrait en tout cas regarder la liste de Didier Deschamps avec attention.