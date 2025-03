L’OL féminin se renforce pour développer sa marque

Dans un souci de développement marketing, l’OL féminin va se renforcer à compter de la fin mars. Passé par Nike et Toulouse, Olivier Jaubert débarque au poste de Chief Business Officer.

En prenant les rênes de l’OL féminin, Michele Kang n’a jamais caché vouloir exploiter au mieux les compétences et la notoriété de cette équipe huit fois championne d’Europe. Cela passe par un nouveau stade, un centre d’entraînement et de formation adaptés, mais aussi par une stratégie marketing nouvelle. Dès sa prise de fonction, la propriétaire américaine avait lancé un audit auprès des supporters pour connaitre les attentes et en savoir un peu plus sur les profils qui se déplacent au GOLTC ou au Parc OL. Rome ne s’est pas construite en un jour et ces changements au sein de la section féminine ne seront visibles que dans quelques mois, voire années.

Un passage réussi à Toulouse ces trois dernières années

Toutefois, le club lyonnais a pour ambition de développer un maximum la marque que peut représenter l’OL. En ce sens, Vincent Ponsot et Michele Kang ont choisi de renforcer les équipes de stratégies commerciales, marketing, merchandising et billetterie. Dans un communiqué paru ce lundi, le club a annoncé l’arrivée d’Olivier Jaubert au poste de Chief Business Officer, à compter du 26 mars prochain. Passé par Nike pendant deux décennies, il a été en poste du côté de Toulouse comme directeur général et a été à la tête d’un changement de stratégie gagnant au sein du club de la Ville Rose. Connaitra-t-il le même succès entre Rhône et Saône ? L’OL féminin l’espère.