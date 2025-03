Près d’un mois et demi après son départ de l’OL, Rémy Vercoutre est sorti du silence. S’il ne faisait pas partie du cercle rapproché de Pierre Sage, l’entraîneur des gardiens estime que la venue de Paulo Fonseca avec ses adjoints lui a couté sa place, plus que le travail fait au quotidien.

Voilà plus d’un mois que le couperet est tombé et malheureusement, Pierre Sage ne se faisait pas forcément d’illusions. Comme il l’a confié sur le plateau du CFC sur Canal Plus dimanche, l’entraîneur français était conscient qu’il n’avait pas le droit à l’erreur avec l’ombre de Paulo Fonseca au-dessus de la tête depuis la fin décembre. Si le limogeage a été dur à accepter, Sage n’a pas forcément eu de surprise sur le timing, au contraire de Rémy Vercoutre.

Plus ancien membre du staff de l’OL jusqu’à la fin janvier, l’entraîneur des gardiens ne s’attendait pas à se voir débarquer en même temps que le coach principal. "Ça ne fait pas forcément plaisir d’être mis de côté. On était dans les objectifs. La situation sportive de l’équipe n’a pas vraiment évolué. On était dans les clous. On avait pour ambition de se qualifier en Ligue des champions, et on nous a montré la sortie. Chacun est libre de juger si c’était la bonne chose à faire ou pas", a déclaré le quintuple champion de France sur RMC.

"Les coachs viennent avec leurs staffs..."

Estimant être une "victime collatérale" de l’éjection de Pierre Sage, Rémy Vercoutre est aussi conscient que les staffs évoluent ces dernières années et que chaque coach arrive désormais avec sa garde rapprochée. En misant sur Paulo Fonseca, l’OL a fait le choix de l’arrivée de plusieurs adjoints. Si Jorge Maciel ou encore Damien Della Santa ont vu le club les retenir, l’entraîneur portugais est arrivé avec son propre entraîneur des gardiens, Antonio Ferreira.

Exit donc Rémy Vercoutre, revenu au club en 2021 et qui avait résisté à la vague de coachs entre Rhône et Saône ces dernières années. "Les coachs viennent avec leurs staffs et il faut donc laisser la place". À 44 ans, Rémy Vercoutre est à présent à la recherche d’un nouveau projet et ne ferme pas la porte pour suivre Pierre Sage dans une nouvelle aventure.