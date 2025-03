Nice - OL (0-2) : l’étrange soirée de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Pour la première fois sur de longs mois, Paulo Fonseca est allé prendre place en tribunes pour purger sa suspension. Si le dénouement de Nice - OL a été heureux (0-2), il y a forcément une dimension mentale et tactique qui se perd.

L’image était attendue de toutes et tous et elle a occupé une majeure partie de l’avant-match de Nice - OL. Quatre jours après la décision de la commission de discipline de le suspendre pour neuf mois, Paulo Fonseca a vécu son premier match loin du banc de l’OL. Le début d’une nouvelle vie dans laquelle il ne sera pas acteur, mais presque simple spectateur. Du haut de son perchoir en tribunes de presse à l’Allianz Riviera, le Portugais a au moins eu la chance de pouvoir l’organisation tactique de son équipe et des Niçois. Sans pouvoir apporter des modifications et ajustements en cours de rencontre.

Car, c’est peut-être là le plus dur à faire dans ces rencontres qui vont arriver : avoir la posture d’un coach, sans pouvoir l’être pendant 90 minutes. Sur le trajet du retour à Lyon, Fonseca a certainement débriefé avec ses adjoints et probablement certains joueurs, mais le coaching tactique est désormais à la merci de Jorge Maciel, obligé de faire sans les consignes en direct de son compatriote. "Chaque joueur a des rituels. La parole du capitaine, du staff, ça ne change pas trop, mais cette fois, on a dû faire la causerie à l’hôtel (avec Fonseca, N.D.L.R.), a avoué le coach intérimaire. Un coach est comme un parent avec son fils, il prépare l’équipe pour que chacun soit autonome, ait ses habitudes..."

Une posture durable dans le temps ?

Avec un groupe à présent presque dans l’auto-gestion le temps d’un match, Paulo Fonseca va devoir apprendre à gérer ses émotions positives ou négatives du haut des tribunes. Une posture qu’il va falloir appréhender, lui qui est apparu un peu déboussolé comme sur ces images captées par DAZN où on a pu le voir seul en attendant que les analystes vidéos remontent des vestiaires. La situation est presque un crève-cœur, mais la suite logique de ce coup de sang. Reste à savoir si cette cohabitation est possible sur la durée.

Quand l'OL gagne comme dimanche soir (0-2), la pilule passera forcément mieux. Mais en soir de défaite, la situation ressurgira forcément... Car voir Paulo Fonseca sortir en premier du bus pour saluer un à un les membres du staff et les joueurs avant de remonter s’isoler dans le véhicule jusqu’au coup d’envoi est loin de l’image qu’on peut se faire d’un entraîneur visant la Ligue des champions…